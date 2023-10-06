公屋申報物業 8.8萬戶最遲下月交 羅淑佩：逾期遞表或收樓

長者戶毋須報資產 稱政策將「與時並進」

羅淑佩昨稱，已將申報表直接派發至首批須申報的住戶信箱，若租戶違反政策或逾期交表，單位有可能被收回。由於目前全長者戶不受富戶政策限制，他們將在下階段、即明年10月才須申報。羅承認對全長者戶設優待，只須申報是否居於現有單位，毋須申報資產或物業，因考慮到他們已退休，即使有一定資產，亦不期望他們在私人市場租屋。同時她稱，隨着人口老化問題嚴重，若比例上有愈來愈多長者有物業，會再研究如何處理，強調政策要「與時並進」。

上年度收樓多於過往 料本年度更甚

房署助理署長（屋邨管理）鄧馮淑妍補充，上年度約2200個公屋單位因濫用或違反租約被收回，其中丟空單位佔約數百個，因在港有其他住宅物業而須交還公屋單位的個案則較少。羅淑佩稱，日後將進一步利用科技偵查及核對租戶資料，並相信本年度收回單位將超過上年度。

此外，羅淑佩稱，房署自6月起已與土地註冊處就公屋租戶擁有物業情况做配對，亦發現懷疑個案，但需再調查方可公布有關數據。至於如何調查公屋戶在海外及內地有否物業，她說正與內地商討有關機制，需平衡處理。她昨在電台節目又稱，曾聽聞有人直接出租公屋作民宿，情况離譜，署方必定嚴厲打擊，絕不手軟。

如何查外地物業？ 羅：正洽內地

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，內地今年4月已設統一平台處理房地產問題，建議房署與內地建立機制，日後就可疑個案可向內地當局查詢，有需要亦可參考社署調查市民瞞報內地資產的機制。

立法會房屋事務委員會委員田北辰稱，房署自6月與土地註冊處合作，除非有大量懷疑個案，否則難以接受房屋署至今尚未完成懷疑個案的調查，希望署方「唔好拖」；若房屋署發現大量申報「存水分」，則需增強抽查，有需要可向立法會申請增加人手。