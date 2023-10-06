劉國勳倡北環線分階段開通 政府考慮

北環線項目現分兩期推展，第一期增設古洞站今年動工，料2027年竣工，第二期為北環線主線，由古洞站連接至錦上路站，沿途設新田、牛潭尾及凹頭3個中途站，預計2025年動工，目標2034年竣工。當局另擬建「北環線支線」，由新田連接至深圳皇崗，以及「北環線東延線」，由古洞站經打鼓嶺、皇后山等，到粉嶺安樂村。前者當局預計明年與內地就深圳段安排達共識，其後展開詳細設計，後者未有具體時間表。

劉國勳稱昨在會上提出，北環線主線及支線應同步推行，政府亦應安排部分鐵路路段優先投入服務，「起好就開通」，毋須待整條線所有站建成才全線通車。他舉例，屯馬線曾分階段開通，建議可先建科技城的新田站，並率先串連至北環線支線皇崗站。他說，政府在會上表示會考慮。

張欣宇：主線未必可行 支線可研

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇認為，北環線主線分階段開通，技術上未必可行，因鐵路項目一向是所有車站同時動工，並非逐個興建，加上鐵路隧道本身是按整條路線通車設計，如車站落成即啟用，列車到站後如何「掉頭」將成問題。張又指出，屯馬線是因紅磡站有剪鋼筋工程問題，當年才分兩期開通；估計只有仍未定案的北環線支線、東延線，以及由錦上路接駁至九龍塘的中鐵線，當局才可探討分階段通車。

運輸及物流局回覆本報，會繼續研究加快推進各鐵路項目的可行方法，務求讓項目早日落成提供服務，配合當區發展需要。