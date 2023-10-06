劉國勳倡北環線分階段開通 政府考慮

【明報專訊】新田科技城首批創科企業及居民分別預計最早2030及2031年遷入，港深創新及科技園香港園區首批大樓明年落成，惟北環線鐵路主線2034年才竣工。北部都會區諮詢委員會轄下運輸及其他基建設施小組委員會昨日開會，有份出席的民建聯立法會議員劉國勳引述政府回應稱，當局稱會考慮按策略需要，安排北環線主線及支線等北都鐵路項目分階段通車，毋須等全線落成才通車。
北環線項目現分兩期推展，第一期增設古洞站今年動工，料2027年竣工，第二期為北環線主線，由古洞站連接至錦上路站，沿途設新田、牛潭尾及凹頭3個中途站，預計2025年動工，目標2034年竣工。當局另擬建「北環線支線」，由新田連接至深圳皇崗，以及「北環線東延線」，由古洞站經打鼓嶺、皇后山等，到粉嶺安樂村。前者當局預計明年與內地就深圳段安排達共識，其後展開詳細設計，後者未有具體時間表。
劉國勳稱昨在會上提出，北環線主線及支線應同步推行，政府亦應安排部分鐵路路段優先投入服務，「起好就開通」，毋須待整條線所有站建成才全線通車。他舉例，屯馬線曾分階段開通，建議可先建科技城的新田站，並率先串連至北環線支線皇崗站。他說，政府在會上表示會考慮。
張欣宇：主線未必可行 支線可研
曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇認為，北環線主線分階段開通，技術上未必可行，因鐵路項目一向是所有車站同時動工，並非逐個興建，加上鐵路隧道本身是按整條路線通車設計，如車站落成即啟用，列車到站後如何「掉頭」將成問題。張又指出，屯馬線是因紅磡站有剪鋼筋工程問題，當年才分兩期開通；估計只有仍未定案的北環線支線、東延線，以及由錦上路接駁至九龍塘的中鐵線，當局才可探討分階段通車。
運輸及物流局回覆本報，會繼續研究加快推進各鐵路項目的可行方法，務求讓項目早日落成提供服務，配合當區發展需要。