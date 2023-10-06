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港聞

港聞二

警金鐘站設自助報案機 助配對失物

【明報專訊】警方上月22日起在港鐵金鐘站增設「自助服務機」，早在同月6日與港鐵合作提供「一站式報失服務」，市民在港鐵內遺失財物並報案，獲同意後資料會上傳至港鐵平台，由警方及港鐵人員協助配對失物案件資料與拾獲財物，安排認領手續。截至上月，上傳至平台的報失個案總計38宗，其中5宗成功協助報案人尋回失物。警方日後或在大圍及尖東站增設自助服務機。

伙港鐵推「一站式報失」 上月5宗尋回

警方前年起分階段將12部「自助服務機」設置於各區報案室；上月22日首次置於金鐘站，截至上月底已處理10宗報失。警方昨舉行啟動禮，警務處長蕭澤頤稱，金鐘站屬全港最繁忙交通樞紐之一，相信服務機能便利市民和旅客。

警方前年9月推出首部「自助服務機」至上月共處理逾5.1萬宗報失，其中有逾1.5萬宗在今年7至9月接獲，佔警署報案室逾七成報失案件。據警方數字，電子報案中心使用量由2019年約12萬宗增至去年約19萬宗個案，最常用服務包括報失財物及舉報騙案等。

警方稱，上月22日一名內地旅客乘搭屯馬線時遺失財物，當晚與朋友晚飯時到旺角警署使用服務機報失，其後一站式報失服務為該旅客尋回在港鐵內遺失的手袋、證件和電話。被問及如何加強服務機內個人資料保障，資訊系統部創新方案實驗室警司林穎聰稱，相關資料會被加密及經5G網絡傳送，會按警隊資訊保安標準處理。

警方考慮將服務機擴展至其他港鐵站、邊境管制站及購物商場等，林透露與港鐵有初步共識，日後或在大圍及尖東站增設服務機。

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