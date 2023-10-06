警金鐘站設自助報案機 助配對失物

伙港鐵推「一站式報失」 上月5宗尋回

警方前年起分階段將12部「自助服務機」設置於各區報案室；上月22日首次置於金鐘站，截至上月底已處理10宗報失。警方昨舉行啟動禮，警務處長蕭澤頤稱，金鐘站屬全港最繁忙交通樞紐之一，相信服務機能便利市民和旅客。

警方前年9月推出首部「自助服務機」至上月共處理逾5.1萬宗報失，其中有逾1.5萬宗在今年7至9月接獲，佔警署報案室逾七成報失案件。據警方數字，電子報案中心使用量由2019年約12萬宗增至去年約19萬宗個案，最常用服務包括報失財物及舉報騙案等。

警方稱，上月22日一名內地旅客乘搭屯馬線時遺失財物，當晚與朋友晚飯時到旺角警署使用服務機報失，其後一站式報失服務為該旅客尋回在港鐵內遺失的手袋、證件和電話。被問及如何加強服務機內個人資料保障，資訊系統部創新方案實驗室警司林穎聰稱，相關資料會被加密及經5G網絡傳送，會按警隊資訊保安標準處理。

警方考慮將服務機擴展至其他港鐵站、邊境管制站及購物商場等，林透露與港鐵有初步共識，日後或在大圍及尖東站增設服務機。