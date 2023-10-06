早前稱沒備存沒權公開 選管會：「曾參選政團」可查三會名冊

民主黨早前要求政府公開三會成員聯絡資料，選管會主席陸啟康上周稱選管會沒備存亦沒有權力公開三會成員資料。昨晚選管會發稿稱根據法例，選舉登記主任可基於選舉相關目的，將屬於三會成員的地委會界別選民名冊摘錄提供予指明的人。據《區議會條例》，曾公開宣布有意派人參選或在先前選舉有候選人代表的團體、在政府新聞處新聞發布系統登記的傳媒、該界別的候選人均屬「指明的人」。由於民主派政黨曾於上屆區選派員參選，或合資格獲得名冊。

屬地委會選民 名冊有姓名住址

考慮參選的民協成員郭偉誠表示，倘民協合資格查閱名冊，會嘗試接觸三會成員爭取提名。他表示，正透過現任區議員及民政處聯絡三會成員，盡力爭取提名。

選管會重申不獲賦權向一般公眾提供名冊，惟政府已表明有意參選者可透過各區民政事務處聯絡三會成員。選管會稱，有意參選者有責任獲取足夠提名，提名人亦有權選擇是否回應及給予提名，「不存在沒有渠道接觸提名人以致影響參選權利，甚至造成選舉不公平的情况」。

另外，政務司長陳國基昨出席「地區治理專組」會議指示各政府部門做好區選準備工作，要求部門首長動員一切所需的人力和物力，並呼籲公務員踴躍投票。