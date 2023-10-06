澄清「走向執政黨模式」 助政府政策落地

被問到政府是否需加快《基本法》23條立法，身兼保安事務委員會主席的陳克勤重申，該黨立場是支持立法，認為現時本港仍有國安風險，如間諜行為、網上國安風險都未能防範，「要一勞永逸，23條必須盡快立法」。

民建聯前主席李慧琼曾在訪問提過，作為政黨應逐步「向執政進發」。陳克勤稱，香港沒有執政黨，指李的說法是「走向執政黨模式」，即作為政團「應承擔治理、管理好一個地方的責任」，他認為該黨發展仍會持續這方向，助政府政策落地。

民建聯創黨主席曾鈺成曾透露，前特首林鄭月娥上任之初曾指該黨未能為政府培養人才。陳克勤稱民建聯過往舉行大大小小的政治培訓課程，亦有人才庫計劃，且會繼續。問到會否以培育特首人選為目標，陳說：「如果有特首候選人有民建聯身分當然好。」但他強調當選特首最終要脫離政黨背景，指民建聯現時最重要做好政治人才培育，若能輸送人才給政府而有所發展亦非常欣慰。

陳克勤：首務帶領黨轉型 沒考慮重返政府

2006年陳克勤加入政府出任特首辦特別助理，兩年後離任參與立法會選舉，去年起擔任行政會議成員。問到他個人會否重返政府，他說現階段「我要做好現在這份工」，指黨主席有很多工作，強調目前唯一要做的工作是帶領民建聯轉型，「個人（政府仕途）沒有任何考慮」。