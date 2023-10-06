民建聯擬44區全參選 立會議員不出戰 陳克勤稱全是愛國者競爭更劇 不訂區會議席目標

12月10日舉行的區議會選舉，有意參選者必須取得由政府委任的「三會」（分區會、滅罪會及防火會）成員提名，外界預料民主派難取得提名，參選人數將會大減，但陳克勤不認同，形容今屆選戰並非不及以往激烈，而是會更激烈，他說以往是陣營之爭，「（今屆）全部都是愛國者，選民有很多選擇，為什麼要選你？你如何證明自己是最好的候選人呢？」

他又不認同全愛國者參選等於「自己人打自己人」，「應是自己打自己」，認為今次會是「比能力、比政綱、比服務」的選戰。

對於民主派曾反映無法接觸三會成員爭取提名，陳克勤稱自己作為黨主席亦不會協助黨友取提名，並重申其立場，參選人有責任向提名人說明自己是愛國者，又稱「真的想參選，要想想自己從政的初心」，質疑若參選人的初心是服務市民、服務社區，「取幾張提名有幾難？」

回應民主黨稱難接觸三會

「初心服務市民 幾張提名幾難？」

在新選制下，全港18區重新整合成44個地方選區，每區兩席，選區數目大減，但每個選區的範圍更大、選民人數更多。陳克勤認為，以往的選舉模式未必再行得通，本身知名度較高和地區網絡較大的參選人今屆會更有利，特別是長期在地區服務的參選人。他相信，民建聯服務地區多年，有一定程度的「政黨效應」，在今次選舉發揮作用。

至於出選名單，陳克勤稱仍在醞釀，報名前會開特別執委會「拍板」，舉例說，知名度高、選舉經驗豐富、人脈深的地區人士應較適合參與地方選舉，並以「梗有一間議辦喺左近」為目標。

拒推測投票率 宣傳責任在政府

他說，黨內已開始討論如何備戰，包括每名立法會議員都要「輔選」，直選議員負責其所屬選區的參選人，功能界別及選委界別的議員會分派到地區助選，後者須將自身經驗「傳授」予參與地區委員會界別的黨友，因兩者同經「間選」誕生。

參考改制後舉行的2021年立法會選舉，投票率30%，較前一屆（2016年）近六成大減。陳克勤稱，不會估計今屆區議會選舉的投票率，認為政府是宣傳選舉的「第一責任人」，建議政府考慮向選民贈送紀念品，例如回歸後首屆立法會選舉，政府亦向選民送上紀念卡，冀現屆政府可考慮類似做法，鼓勵選民投票。