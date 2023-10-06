JPEX案拘《造星》「酒粒仔」 加密豹賣幣袋鼠高層被捕

「小龍sir」曾籲認購JPC

截至昨午5時，警方就JPEX案共接獲2528名受害人報案，涉額約15.57億元。據了解，昨日被捕者包括加密豹35歲創辦人陳小龍及37歲前董事李家麟，賣幣袋鼠營運總監區焯基（Keith）及總經理趙敬賢（Felix），「東館」27歲余姓職員，以及一名54歲張姓JPEX集團成員。

加密豹董事李家麟

8月辭任由台灣人接任

陳小龍曾於社交平台呼籲認購JPEX平台幣JPC。根據公司註冊處資料，「加密豹有限公司」去年11月成立，其法團成立表格只有一名董事，名為李家麟，今年8月辭任，由一名牛姓台灣人接任。李現為3間公司董事，包括「灃昌有限公司」、「豹商學院集團有限公司」和「紅拍商學院有限公司」，兩間學院於今年7月31日成立。

另據商標註冊處紀錄，加密豹商標擁有人為「鼎豐創富有限公司」；翻查公司註冊處資料，李家麟曾為「鼎豐」董事，同於今年8月辭任，由同一牛姓台灣人接任。

「酒粒仔」任「袋鼠」總經理

總監曾言納可疑名單非即不安全

昨有兩人被捕的Coingaroo，根據本報備份多條該公司YouTube頻道影片，其中一條名為「JPEX疑惑大揭秘」，今年5月19日上載，區焯基在影片稱，交易所被納入證監會的可疑公司名單不等於不安全，推薦使用JPEX；今年8月11日有一條區訪問「JPEX澳洲區代言人」Jerry的影片。

另外，Coingaroo頻道上月初上載題為「JP Chain可以賺被動收入」的影片，趙敬賢推薦觀眾以「JPC認購主網節點」，透過「質押」可以換取16%年化收益，稱「每一天都會賺錢」。翻查資料，趙敬賢曾以「酒粒仔」之名，參加ViuTV第一屆和第二屆《全民造星》。

證監會上月中點名批評JPEX後，Coingaroo將上述3條影片下架。據本報記者直擊網紅林作今年7月底的一場加密貨幣講座，同場有Coingaroo職員協助參與講座者入金到JPEX平台。