寄宿特殊校孖仔回家 鬱母侍子3月刀傷自殘 社署個案 團體關注成人宿位輪候時間長

父歸家揭發 孫玉菡：已安排兄弟住日間中心暨宿舍

勞福局長孫玉菡昨稱，政府關注事件，涉事母親及兩兄弟分別由醫管局及社署跟進，兩兄弟原本兩年前畢業，但透過社署及特殊學校安排下已協助他們延展兩年，至今年7月回家與父母同住。孫說，明白該家庭的照顧壓力，已安排兩兄弟入住一間日間活動中心暨宿舍，而社署事後已接觸該家庭，尤其為父親提供情緒支援。他又稱，24小時照顧者支援專線已推出，強調熱線非僅接聽電話，而是有外展社工協助處理緊急個案，包括安排暫託服務以減輕照顧者壓力。

現場為龍蟠苑龍璣閣一個低層單位。昨早8時許，警方接獲一名男子報案，指返回上址寓所時，發現其妻子與兩名兒子腹部均有約1吋長刀傷，警方及救護人員到場，受傷三母子清醒，分別經救護車送往伊利沙伯醫院，案件由黃大仙重案二隊跟進。據悉，同為20歲的柯姓兄弟同患自閉症和智障，自小在一間為中度智障學童服務的特殊學校宿舍居住，今年7月搬回家。報稱家庭主婦的簡姓母親則患抑鬱症。消息稱，柯姓男戶主在協助孻子如廁期間發現其腹部有傷口並流血，之後發現長子及妻子有同樣傷勢，遂報案求助。警方經初步調查，以涉嫌傷人拘捕該名53歲母親。

醫院：母去年起就安置問題表憂 上月覆診

葵涌醫院發言人回覆稱，涉事母親2007年起一直由該院東九龍精神科中心專科門診部跟進，亦曾於2016至2017年以及2021至2022年接受精神科社康服務，有社工跟進其家庭需要，她上月覆診後將於明年1月再覆診；該母親自去年起就家庭成員的安置問題表示擔心，主診醫生曾撰寫醫生信支持盡快安排給予其受照顧者有關訓練及住宿服務。

智障學童一般於18歲畢業，最多延至年滿21歲便須離校並遷出宿舍。香港弱智人士家長聯會主席黃偉雄表示，智障學童離開宿舍返家，照顧者面對沉重壓力，他形容智障學童猶如擁有巨大身軀的小孩，「個照顧係好密集，要24小時睇住佢」、「個小朋友仲會跳跳紮」，而且因全天候照顧兒女，父母或無法外出工作，故有可能面對經濟壓力，如支援不足就容易發生事故。

團體指照顧「好密集」 倡建聯繫系統尋高危個案

黃偉雄又指，智障人士成人宿位輪候時間長，以中度至嚴重弱智人士宿舍為例輪候時間長達十多年，故認為智障人士離校後銜接宜做得到位，協助他們過渡。他提倡建立一個聯繫系統，在保障私隱下將學校、社署、醫院及志願團體的資料互通，主動接觸高危個案，再透過個案經理或社工主力跟進及評估家庭，又建議成立「殘疾人事務委員會」，由司長級官員指揮，負責協調及統籌有利殘疾人士的政策，避免部門各自為政。

立法會議員李世榮表示，個案雖有社署及醫管局跟進，不過跟進密度及手法等均影響成效，他稱社署及醫管局應知悉兩兄弟離校返家，質疑「係咪應該提醒自己手上嘅file（檔案）是好需要緊密聯繫」，認為兩部門要汲取教訓改善，而政府宜動用人手資源，與受資助機構合作，提供更多外展服務以接觸高危家庭。

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