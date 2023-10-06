推貨車撞入舖 Tesla司機稱失靈

現場消息指，涉事Tesla司機報稱機件失靈令車輛衝前撞向停泊路邊的貨車，貨車再剷上行人路撞向日本城撞傷一名途人手部，Tesla在前方約50米外再插入另一密斗貨車車尾，Telsa車頭全毁變形。密斗貨車司機及乘客、Tesla司機及途人共4人輕傷送院。現場所見，撞入日本城的貨車車頭損毁，泵把鬆脫，相鄰一間藥材店門口藥材散落一地，路牌撞歪。事後續有人進入日本城購物。

目擊者李先生表示，輕型貨車及Tesla原本依次停泊，貨車司機當時已落車，私家車最初時車速不快，惟將貨車撞上行人路，「頂住佢幾秒鐘」，私家車其後再加速駛前撞向另一輛貨車。他形容私家車司機事發時「完全沒意識收油」，事後坐在車內。

途人與撞舖貨車擦身而過

另一目擊者鄧先生與撞入日本城的貨車擦身而過，他稱當時在行人路，突感有東西衝至，下意識「褪入少少，跟住佢就喺我面前剷咗埋嚟，我個人已經呆咗」。鄧先生事後猶有餘悸，稱只差一點就被捲入車底，他說該處平日不算人多車多，不知事故起因，事後目睹有傷者腳傷躺在地上。