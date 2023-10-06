調查：逾九成機構稱過去半年請人難

四成機構料流失加劇

學會委託香港恒生大學於今年6至8月期間，訪問逾900名僱主、僱員及專上學生，了解僱主與僱員對職場的期望和實况。結果顯示，26%機構稱過去6個月招聘人手極度困難，65%則指頗困難，僅不足一成表示不太困難。有40%機構預計未來一年員工流失加劇，22%認為維持不變，分別有29%和10%則表示難以預料和會減輕。

指高才優才來港需時

人力學會料缺人持續

人力資源管理學會會長孔于人稱，政府已推出吸引人才方案，包括高才通和優才通等，但因外地人到港工作需時，相信缺人會持續一段時間。調查亦發現，67%僱主會考慮招聘從事其他行業但具備相關經驗和技能的求職者，近五成考慮招聘重投職場的婦女。為吸引人才，逾半僱主會提供職業發展機會和員工福利。

僱員方面，53%受訪者認同職業發展機會是留職重要因素，「工作與生活平衡」亦有半數人支持。

JobsDB香港區總經理李政勳補充，實習對學生的職業探索至關重要，如實習經歷較差，會降低他們投入行業的意向；他提出，現時部分實習薪金低於最低工資，認為政府可為他們提供補貼，以提升實習計劃吸引力，從而挽留人才。