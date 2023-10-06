泌尿學會免費篩查 及早發現無病徵個案 20萬中老年料前列腺異常

前列腺癌四期5年存活率不及半

提早發現 一至三期增至99%

前列腺癌位列本港男性癌症第三位，2020年本港2315宗新症，三分之一確診時已屆第四期，患者5年存活率僅44.9%。香港泌尿外科學會今年5月下旬舉行35周年前列腺健康檢查及展覽，為507名50至75歲過去兩年未接受過任何PSA測試男性篩查，共15.6%參加者的PSA指數較正常值（低於4ng/mL）為高。學會主席趙家鋒表示，以此結果按人口普查推算，全港有近20萬名中老年男性可能出現PSA指數異常，當中部分人有潛藏前列腺癌風險。

呂先生當日測試指數達9ng/mL，他聽從在場醫生建議到泌尿科專科跟進，經磁力共振檢查顯示其前列腺前方有1.8公分腫瘤，病理報告診斷為第2C期前列腺癌。醫生稱幸好病情發現得早，建議切除。呂昨出席學會記者會時稱，「從未諗過會有咁嘅癌症，如果不是去到時代廣場，讓我知道PSA有異常，我根本完全不知道」。

趙家鋒稱，PSA指數異常未必代表患上前列腺癌，男性50歲後隨年紀增加，良性前列腺亦會增生，指數也會上升，醫生會按病人情况做磁力共振和活組織檢查等。他提到，前列腺癌早期病徵不明顯，當腫瘤增大或轉移，患者才可能出現排尿困難、尿速緩慢和小便帶血等早期病徵，但如病人及早發現病情，第一至三期患者的5年存活率可高達97至99%。

籲無病徵者兩年一篩查

該會委員馬偉傑補充，前列腺良性增生與前列腺癌病徵相似，病人出現病徵時應及早求醫，評估患癌風險。他又建議無病徵且PSA指數正常男士，應每兩年接受PSA篩查，並提議政府資助合資格市民篩查，以及支援有經濟困難患者接受適切治療。