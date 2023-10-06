連結——白雙全：拓大眾想像 小組織媒體貢獻大

稱藝術家不囿工作 帶藝術「落區」

不少嘉賓對培養藝術人才前景感到擔憂，白雙全認為藝術家其實是「用藝術方法來想像的人」，所以藝術家可做任何工作，正如他畢業時找不到工作，在報紙上創作，試驗藝術與媒體的可能，可能10年後藝術與社福機構及社工一起工作，藝術家可以不斷創造新事物。另外藝術家傾向做個人創作，他相信藝術家若能聚集起來，會為文化界帶來新方向和想像，亦對社會有更大影響力。

白雙全曾有不少以社會為主題的創作，如將藝術帶入薄扶林村，他提出「L社區」概念，認為把當代藝術帶入社區能產生更多意義。他的大型藝術項目亦包括與有特殊教育需要（如學習障礙、過度活躍）的孩子一起體驗藝術創作，並以教育理念「如何在障礙裏面找到新的可能性」創立的HASS Lab。

HASS是How Art Shape Society的縮寫，SS兩個英文字就像河流，一如白雙全想像的藝術教育，可如水般滲透各地。他在論壇舉例，可從街邊站立等待的傳教士、衝紅燈的人，甚至在洗衣店偷椅子的人學習，例如衝紅燈者就是懂得找捷徑的人，「其實這個社會就是什麼都可以學」，每人都有從社會學習的本能。

（香港文化論壇 藝術與收藏的對話）