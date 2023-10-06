人才——畫廊協會：藝術生缺機會 畢業先尋兼職

富藝斯倡虛擬平台助入市場

在支持年輕藝術家政策上，李安姿舉例，賽馬會創意藝術中心為藝術家提供租金相宜的工作室，讓他們有穩定創作環境，是非常好的政策。富藝斯拍賣行二十世紀及當代藝術資深專家及總監方瑀璠稱，疫情期間線上拍賣交易甚多，認為可繼續利用虛擬平台幫助年輕藝術家及其他藝術機構。「典亞藝博」及「水墨藝博」創辦人及總監黑國強則認為，在香港難以留住人才，但亦有不少人回流，運用自己對族群的認知和環境的熟知，包括語言、思想、傳統等，爭取說好香港及中國故事的話語權，香港藝術家要找到合適定位，如創作中西文化共融的作品，並適時轉型。

藝術行政人才方面，方瑀璠及李安姿均提到其所屬機構設有實習生計劃，方瑀璠認為實習生計劃開放和透明很重要，從計劃認識年輕的藝術人才；李安姿表示，學生在學院未必能獲得相關培訓，希望將來學院有更多計劃配合。黑國強則認為，除缺乏藝術家和策展人，藝術人才專業程度不足，亦缺少文化媒體及藝術評論；又指作為活動策劃人，留意到香港文化產業由不同界別組成，而其中「藝術公關和文化推廣」雖無專屬公司，但已有一定數量的人才，可發展起來。

黑國強倡發展「藝術公關」

唐英年致辭時提到，希望香港文化產業可為年輕人提供創業或終身就業機會，他表示身為西九文化區管理局董事局主席，在2008年訂立目標，當中有兩個因財政緊絀未能完成：第一，未能讓更多本地藝團參與其中；第二，未能讓年輕觀眾接受文化藝術的教育或培訓，讓他們更熱愛文化藝術並願意參與其中。他並指若西九文化區財政更健全，資源足夠，將加強這方面工作。

（香港文化論壇 藝術與收藏的對話）