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港聞二

市場——西九開總部 富藝斯：亞洲客拍賣熾熱

【明報專訊】西九文化區管理局董事局主席唐英年認為香港可成亞洲獨一無二的文化藝術中心。他舉例去年及今年的春季拍賣系列，當市場上都以為中國內地收藏家是最大買家時，最後發現最大買家其實來自其他亞洲國家，「整個亞洲市場絕對不可以忽視」，並相信香港因其獨特文化及角色、自由營商環境、健全和可靠法律制度、物流及交通優勢等，加上藝術品進出口關稅接近零，清關程序十分簡單，優勢很大。

港拍成交率94% 日客生意按年增5倍

在二手拍賣市場方面，富藝斯拍賣行二十世紀及當代藝術資深專家及總監方瑀璠分享，根據富藝斯數據，自2015年來，亞洲客戶數量增加600%，而全球拍賣交易活動在亞洲的比例增長640%。在2022年，亞洲買家佔富藝斯全球拍賣銷售約34%，而2018年只有18%，亦見顯著增長。而根據《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》，2022年中國已是全球第二大藝術市場，佔20%份額。

今年3月，富藝斯拍賣行設於西九文化區的亞洲區總部正式開幕，藝術品拍賣亦有增長。方瑀璠表示，首季香港拍賣的總成交率逾94%，較去年春季拍賣增長23%，近四成買家是新客戶，而其中30%是出生在千禧年代的收藏家。她認為亞洲市場的收藏家積極參與香港拍賣，當中以日本和東南亞增長最顯著，日本客戶購買總額按年增長470%，東南亞客戶的購買總額也按年增長45%。

畫廊協會：疫下市道較佳 暫見回落

一手藝術市場方面，香港畫廊協會董事及名譽主席、Contemporary by Angela Li畫廊創辦人李安姿表示，新冠疫情期間的商業藝術市場氣氛較好，惟現有回落迹象。她指出，香港畫廊協會在2012年成立，是非牟利團體及貿易組織，由香港不同商業畫廊組成，會員由2012年50多個增至現時60個，疫情期間會員數目較多。她表示，協會成立目標是團結業界並為業界發聲，也旨在推廣一手藝術市場，因為一手藝術市場對整個藝術圈生態的長遠發展非常重要。協會定期舉辦活動，讓同一地區的畫廊溝通合作，吸引公眾參加，亦會印刷免費畫廊地圖，在網站更新畫廊展覽資訊，舉辦工作坊及對談，讓業界員工就個別議題交流學習等。協會有與外國畫廊組織交流，並支持藝術家前往其他國家駐留等。然而由於協會會員費用低，資源不足，只有兩個職員，僅能作針對性而非廣泛、大型工作。

（香港文化論壇 藝術與收藏的對話）

相關字詞﹕香港文化論壇

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