市場——西九開總部 富藝斯：亞洲客拍賣熾熱

港拍成交率94% 日客生意按年增5倍

在二手拍賣市場方面，富藝斯拍賣行二十世紀及當代藝術資深專家及總監方瑀璠分享，根據富藝斯數據，自2015年來，亞洲客戶數量增加600%，而全球拍賣交易活動在亞洲的比例增長640%。在2022年，亞洲買家佔富藝斯全球拍賣銷售約34%，而2018年只有18%，亦見顯著增長。而根據《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》，2022年中國已是全球第二大藝術市場，佔20%份額。

今年3月，富藝斯拍賣行設於西九文化區的亞洲區總部正式開幕，藝術品拍賣亦有增長。方瑀璠表示，首季香港拍賣的總成交率逾94%，較去年春季拍賣增長23%，近四成買家是新客戶，而其中30%是出生在千禧年代的收藏家。她認為亞洲市場的收藏家積極參與香港拍賣，當中以日本和東南亞增長最顯著，日本客戶購買總額按年增長470%，東南亞客戶的購買總額也按年增長45%。

畫廊協會：疫下市道較佳 暫見回落

一手藝術市場方面，香港畫廊協會董事及名譽主席、Contemporary by Angela Li畫廊創辦人李安姿表示，新冠疫情期間的商業藝術市場氣氛較好，惟現有回落迹象。她指出，香港畫廊協會在2012年成立，是非牟利團體及貿易組織，由香港不同商業畫廊組成，會員由2012年50多個增至現時60個，疫情期間會員數目較多。她表示，協會成立目標是團結業界並為業界發聲，也旨在推廣一手藝術市場，因為一手藝術市場對整個藝術圈生態的長遠發展非常重要。協會定期舉辦活動，讓同一地區的畫廊溝通合作，吸引公眾參加，亦會印刷免費畫廊地圖，在網站更新畫廊展覽資訊，舉辦工作坊及對談，讓業界員工就個別議題交流學習等。協會有與外國畫廊組織交流，並支持藝術家前往其他國家駐留等。然而由於協會會員費用低，資源不足，只有兩個職員，僅能作針對性而非廣泛、大型工作。

（香港文化論壇 藝術與收藏的對話）