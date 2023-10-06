培育觀眾——M+：藏品詮釋需走近大眾 大館：教育重對話

M+教學及參與策展人梁之之分享對香港觀眾群的觀察，她認為現時觀眾的接受和開放程度較以往高，M+亦希望做到博物館「走入」觀眾的生活；以往觀眾可能覺得博物館門檻很高，參觀博物館「一定要學到嘢」，所以到博物館就是參加導賞團，聽語音導賞，要聽所有作品的介紹和明白所有內容，但現時觀眾去博物館，除了有學習這動機，還有社交，可能一個家庭來到是想享受親子時間，觀眾會思考博物館其實可以在自己生活扮演怎樣的角色。

M+三範疇推廣 領幼園參與帶教師發問

梁之之說，M+以視覺文化為主題，視覺文化藏品涵蓋很多不同範疇，難以定義，所以團隊考慮的是如何詮釋藏品的意義，以讓大眾覺得藏品與自己有關，拉近大眾和視覺文化的距離，教學目標包括好奇心、創意、相關性、同理心、共學及共融。她介紹，M+的工作分為學校和家庭、社群和通達，以及公眾參與三大範疇。對於教師和學生，希望他們透過觀察和傳遞，學習視覺素養，幼稚園高班、小學、中學學生都可參與，而教師就由M+教學人員帶領學習。重要是透過對話和開放式提問，培養發問的態度。「家庭日」注重遊戲為本的學習體驗，從中培養創意，而家長和小朋友是一同參與的；另有其他以青年、身心靈等為主題的活動，最終目標是「營造一個終身學習的社群」。

大館邀嘉賓跨界導賞 同辦家庭日

郭瑛對香港觀眾群的觀察，是認為他們過往視藝術為娛樂，但多了一些人認為藝術是可以連結生活；大館同樣曾舉辦「家庭日」，反應熱烈，觀眾亦樂於與藝術家和工作坊導師分享；觀眾求知慾強了，有能力更深入學習，而這個需求已經存在，亦當然有開拓空間，讓藝術成為觀眾常規的經驗。

大館的教育活動，郭瑛分為學習、詮釋和參與3個層面，重點是發掘個人潛能，可以針對性、個人化的，每個人有自己的興趣；而學習過程是對話性的，從經驗展開，不止談展覽展品，而是展覽帶給參加者怎樣的情緒和氣氛；「家庭日」不止給小朋友活動和學習機會，大館要求家長陪同出席工作坊，讓藝術成為家長和小朋友的溝通橋樑，是新的語言和工具。其他活動包括邀請從事不同界別的嘉賓解說展覽的「嘉賓接手導賞團」；與大專院校學生討論展覽關鍵詞，之後共同設計活動的空間「Hi! & 識」，空間會蒐集觀眾對藝術館的疑問，例如「為什麼藝術館總是這麼黑暗？」；另外亦有為藝術學生或有興趣者專設的專業工作坊等。

在台下發問環節，有觀眾提問教育界可以如何幫助藝術教育發展，培養小朋友的藝術家思維。梁之之認為，小朋友其實有看世界的獨特視覺，反而有時候大人思維較局限。郭瑛亦同意小朋友接觸最多的老師和家長，也是應該學習藝術思維的人。大館會舉辦教師日，邀請教師到場參觀展覽並分享對藝術館的看法，亦會為他們準備教材，應用於日常教學。

HASS Lab藝術家白雙全表示，藝術教育的難處之一，在於中小學的藝術科有課程規限，亦需計分，視藝術為一門要學習的知識而不是感知能力的培養，這是現實的處境，相信藝術教育仍需下很多工夫。

（香港文化論壇 藝術與收藏的對話）