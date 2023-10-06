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港聞二

硬件就緒軟件續推 文化產業「收成期」 政府西九4方向4希望 業界倡整合資助成產業動力

【明報專訊】《明報》主辦的「香港文化論壇︰藝術與收藏的對話」於上周三（9月27日）舉行，論壇分兩節，第一部分主題為「收藏與文化藝術對談」，第二部分主題為「文化藝術培養對談：如何與大眾對話」，分別邀請收藏界人士、策展人及藝術家對談，多名講者特別提到培育人才及擴大觀眾群的困難；西九文化區管理局董事局主席唐英年致辭時表示「對文化界的發展感到樂觀」；文化體育及旅遊局副局長劉震表示，香港獲國家定位為「中外文化藝術交流中心」，是對香港文化藝術和創意產業的肯定和着力支持，將為業界帶來源源不絕的發展機會。

近日政府宣布，唐英年將續任西九文化區管理局董事局主席，任期兩年。唐英年認為，根據過往經驗，香港文化界未來發展樂觀，並提出「四個希望」。第一，希望香港成為亞洲獨一無二的文化藝術中心，和紐約、倫敦三足鼎立（見另稿）；第二，希望香港文化界產業可成為另一個經濟發展的火車頭，認為文化產業已吸引外地遊客來港消費；第三，希望香港文化產業可為廣大年輕人提供創業或終身就業機會（見另稿）；第四，希望香港文化產業可說好中國故事。

唐英年：西九擁「古今中外」元素 弘中華文藝

他表示，由於國家「十四五」規劃支持香港成為中外文化藝術交流中心，香港有更廣闊發展空間，以「一國兩制」優勢、開放包容的氣氛，匯聚東西思想，可成為世界各方走進來認識中華文化、中華文化走出去的重要窗口。他認為香港文化產業已進入「收成期」，本地硬件準備就緒，軟件相繼推出，西九文化區作為重心，坐擁代表古、今、中、外四大元素，可弘揚和傳承中華文化藝術，「持之以恒，細水長流，不斷滲透，不斷推廣」。

明年辦演藝博覽 文體旅局：搭國際級平台

文化體育及旅遊局副局長劉震表示，政府一直銳意發展文化藝術和創意產業，已訂立香港成為中外文化藝術交流中心的策略方向，並為此制定清晰政策及投入大量資源配合，政策朝着4個方向前進：第一，希望發展更多世界級文化設施，包括去年《施政報告》提到的「十年文化藝術設施發展藍圖」；第二，推動藝術科技應用；第三，積極培養人才；第四，推動香港和內地，以至海外文化機構的交流合作。他說，各大視覺藝術博覽會已在港舉辦多年，政府將於明年首次舉辦「香港演藝博覽會」，搭建國際級平台，並已於今年4月正式推出「文化藝術盛事基金」，支持國際和大型文化藝術活動落戶香港，繼續促進香港發展成中外文化藝術交流中心。

黑國強：資助門路多 拓源仍需認真談論

黑國強為「典亞藝博」及「水墨藝博」創辦人及總監，同時身兼香港藝術發展局藝術推廣委員會主席等公職，他認為現時政府政策問題，在於即使資助制度更普及、更多人參與其中，最後資助仍是杯水車薪，即使新冠疫情期間藝術家能勉強維持生計，但如何開拓資源還待認真談論。他認為香港藝術資助制度「門路很多」，政府有幾個相關政策局，民間有基金和團體，大學亦有獎學金制度，但重點是整合成一個「指導性的方向」，讓資助能短期或長期地化成推動香港文化產業前進的力量。

明報記者

（香港文化論壇 藝術與收藏的對話）

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