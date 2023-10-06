初選案林景楠伍健偉認串謀顛覆 控方重讀其他被告案情 官叫停：有子彈早亮出

伍親自求情 官提可申法援

林景楠昨改由大律師范凱傑、司徒仲烯代表（見另稿），伍健偉沒有律師代表。另外29人認罪的案情較早時在提訊日宣讀，其中吳敏兒、袁嘉蔚、馮達浚和譚凱邦昨列席旁聽。伍、林同意案情並被定罪，伍親自求情，法官提醒他本案嚴重，可申請法援。伍稱知悉可被判終身監禁，希望由自己掌握人生。法官押後案件求情判刑，伍須還押候判，林續准保釋。

控方上午讀出案情和早前已讀的案情相若，指林伍連同其他被告於2020年7月至2021年1月犯案。控方自2019年尾說起，指戴耀廷提倡初選、發起串謀計劃，他撰文主張立會過半和「攬炒」。至2020年，戴和區諾軒舉行初選記者會及協調會議，民主動力趙家賢、鍾錦麟有份籌辦初選，多名被告先後加入計劃、參加初選和出席選舉論壇，並聯署「墨落無悔」聲明。

法官打斷控方案情

主控：其他串謀被告行徑亦重要

法官陳慶偉打斷稱，除了組織者戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟之外，不認為其餘被告個人言行與伍、林相關。法官李運騰認同只需讀出上述6人案情，其他部分無助考慮二人判刑，而且法官已掌握涉案範圍。主控官、副刑事檢控專員萬德豪力陳，讀出的部分只屬概述，其他串謀被告的行徑亦重要。陳官提高聲量稱當然知道，案件已在他們席前審理逾6個月。

李官又稱，之前20多名認罪被告一同應訊才讀出他們案情，而伍林兩人不屬其他被告的政黨，要求萬提出理由說服法庭，「馬上亮出所有子彈」。自行應訊的伍健偉表示，相信法官量刑時審視全部案情，毋須讀出他人案情，「最後我都好希望，如果佢有充足子彈嘅時候，用盡佢係我哋身上，證明畀世界睇佢係有足夠嘅理據」。最終陳官決定控方不用讀出與兩人無關的案情。

至於兩人案情指，伍健偉曾在街站展示光時旗幟，在論壇表示「願粹我命、捍衛我城」，要對付無賴的政權，他反對國安法並參加新西初選，提倡街頭、議會及國際戰線，表明入立會後否決所有議案，亦簽署墨落聲明。林景楠則在網上分享沈旭暉提出搶攻功能組別的文章，他曾形容初選是配票，旨在達至「35+」，他由出選進出口界改為參加新東初選，結果落敗。

明報記者

【案件編號：HCCC 69/22】

（港區國安法）