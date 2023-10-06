潮行GBA：「南頭古城」改造 老屋新店交叉 再成雙年展場地 研免過度「景觀化」

明報記者 林迎

深港雙年展是以「城市與建築」為主題的展覽，2005年源於深圳，2007年起由深圳與香港協作舉辦，用當代視覺文化的呈現方式，關注珠三角急劇城市化的地域特點，以及全球普遍存在的城市問題。第9屆的主會場已於今年3月結束，8月起至11月19日，南頭古城作為分展場，以「春景梧桐─城村拼圖」為主題，通過6幢城中村村屋的微改造，展示44位藝術家和3間藝術機構共97件作品及9個快閃空間，回應當前城市發展的焦點議題。

食宿玩買齊集 村屋借出展覽

「春景梧桐」以城中春景街、梧桐街命名，策展人之一的韓晶認為，「春景」代表春天，「梧桐」代表秋天，暗喻春去秋來的時光流轉，也寓意南頭古城的不斷蝶變。今次展示的建築既是展覽空間，也是日常生活空間，展覽後將回歸城中村日常，村民在此居住、消費。

南頭古城交織不同風格的房屋，東莞會館、新安縣衙等傳統建築坐落村屋夾縫中，沿街一間又一間文創小店、網紅食肆，吸引遊人「打卡」，或提筆寫生，又或坐下「醫肚」，食完糖水、飲完奶茶，還可順便買手信。如果逛不夠，這裏還有民宿、酒店乃至青年驛站。

6年前主展場 城中村入主流研究

韓晶與另一策展人張宇星在展覽導言寫道，2017年南頭古城的雙年展將城中村納入主流研究視野，使它與深圳眾多城中村免除徹底拆除的命運，但仍在探索保護改造模式。若延續現時手法，城中村提供廉價居所的「城市窪地」功能將削弱；但若維持舊有社會形態，僅改善空間環境，又不足以形成經濟回報的良性循環。

主街太精緻 下輪糾正免失原貌

主辦方認為，未來南頭的活化工作，應避免景觀化的延續，而是重點呈現城市生活空間中最真實一面，目前二期改造將在內街里巷中「散點式」展開，以糾正主街太精緻的改造成果，避免城中村過度轉變，與原生態出現斷層，同時也能探討城中村改造的新方向。