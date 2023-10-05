五逼10歲繼女手淫 六旬翁罪成

現年69歲的被告T.S.L.否認2013年9月至2014年9月期間五度於上水某單位向當時10至11歲的X作猥褻行為；被告另否認於2021年11月23日在同一地方襲擊X和非禮她。被告承認事實稱，X現年20歲，Y是她的養母，其後嫁給被告。

審訊時辯方質疑，既然X覺得替被告手淫惡心，便不應在首次事發後繼續答應被告。法官葉佐文裁決時稱明白X的兒童心理，因X想跟被告玩化妝遊戲，故以此作為交換條件。

就襲擊和非禮罪，X供稱被告掐她頸和用力抓她下體一下。X到醫院驗傷時向護士透露被告的不尋常行為，但無提及被告非禮她下體時「有嘢伸咗入去少少」。法官稱該為初步階段，不用細緻描述，並接納X事發後感驚慌，需時平復。法官認為X誠實可靠，被告不可信，裁定他7罪均成立。

【案件編號：DCCC 407/22】