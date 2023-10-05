五逼10歲繼女手淫 六旬翁罪成

【明報專訊】六旬退休老翁在繼女10至11歲期間，五度要求繼女替自己手淫，多年後又襲擊和非禮她。老翁否認向16歲以下的兒童作出猥褻行為、普通襲擊共7罪，昨在區院裁定全部罪成。辯方質疑繼女錄口供時未全盤交代細節，法官認為她只是回應警員提問。案件押後至11月6日判刑，其間法庭會索取被告心理報告和X創傷報告。
現年69歲的被告T.S.L.否認2013年9月至2014年9月期間五度於上水某單位向當時10至11歲的X作猥褻行為；被告另否認於2021年11月23日在同一地方襲擊X和非禮她。被告承認事實稱，X現年20歲，Y是她的養母，其後嫁給被告。
審訊時辯方質疑，既然X覺得替被告手淫惡心，便不應在首次事發後繼續答應被告。法官葉佐文裁決時稱明白X的兒童心理，因X想跟被告玩化妝遊戲，故以此作為交換條件。
就襲擊和非禮罪，X供稱被告掐她頸和用力抓她下體一下。X到醫院驗傷時向護士透露被告的不尋常行為，但無提及被告非禮她下體時「有嘢伸咗入去少少」。法官稱該為初步階段，不用細緻描述，並接納X事發後感驚慌，需時平復。法官認為X誠實可靠，被告不可信，裁定他7罪均成立。
【案件編號：DCCC 407/22】
相關字詞﹕法庭 普通襲擊 向年齡在十六歲以下的兒童作出猥褻行為 非禮女童