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公屋聯會12施政建議 倡「家有兒童」優先選資助樓

【明報專訊】新一份《施政報告》本月25日出爐，公屋聯會向房屋局提出12項建議，包括「業主樓換樓計劃」擴展至房委會、公布更多「公屋提前上樓計劃」內容及推出資助房屋「家有兒童」優先選樓計劃等。公屋聯會昨稱，為鼓勵市民組織家庭及生育，在家庭申請人選樓環節上，建議優先讓有11歲以下兒童的核心家庭選樓，換言之選樓次序僅排在「家有長者」之後。

排「家有長者」後

公屋聯會總幹事招國偉表示，早前提議維持「家有長者」三成配額的前提下，新增限定每個新樓盤預留三成配額予「家有長者」申請人。今次將建議房委會推出「家有兒童」優先選樓計劃，提倡有11歲以下兒童的核心家庭，除「家有長者」外可優先選樓。

公屋聯會稱，最理想的方案是將「兒童」定義為18歲以下，但期望「有第一步先」，11歲為兒童升中學年紀，期望他們有穩定居住環境。

建議房屋按揭保證增至40年

公屋聯會同時建議房屋局延長資助房屋按揭貸款保證期。目前「白居二」的按揭保證為30年，聯會以復建居屋前最後一期（2002年7月）計算，距今約21年，按揭保證期最長只餘9年。銀行或難批出九成按揭貸款及25年還款期給買家，準業主選購單位的類型會減少，影響業主出售單位的機會，建議延長保證期至40年。

此外，城規會周一就高球場再舉行公聽會，同時規劃署於文件更改有關建屋的字眼，改為「建議的建屋計劃」。公屋聯會主席文裕明回應稱，有信心政府能完成未來10年的建屋目標，因現屆政府取態較實在，且社會的土地需求殷切，認為當局於高球場落實建屋的機率「比過去大一點」。

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