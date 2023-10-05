34.6℃締最熱10月天 小犬料漸弱

今大致天晴 周末或狂風驟雨

另外，天文台昨午約1時錄得最高氣溫34.6℃，是有紀錄以來10月最高氣溫。原紀錄為1890年10月12日創下的34.3℃。昨天氣酷熱，多區高達33℃，其中筲箕灣及將軍澳34.7℃，九龍城及黃竹坑34.8℃，元朗公園及濕地公園分別為35.4℃及35.8℃。天文台預測今日大致天晴，局部地區有驟雨，最低約28℃，日間酷熱及乾燥，市區最高約34℃，新界再高一兩度。

天文台又稱，受「小犬」及季候風影響，本港周末期間可能有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力較大，天氣顯著較涼，下周初最低氣溫降至約24℃，預料東北季候風下周初至中期繼續影響華南，提醒市民留意最新天氣消息。

天文台昨回顧9月極端天氣，稱9月總雨量創歷史新高，達1067.1毫米，是正常值321.4毫米的3倍有多，打破1952年9月的844.2毫米紀錄。