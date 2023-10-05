34.6℃締最熱10月天 小犬料漸弱

【明報專訊】天文台昨晚9時40分發出1號戒備信號，熱帶氣旋「小犬」進入本港800公里範圍內，今日將掠過台灣南部及移向廣東東部沿岸海域 ，與本港保持超過500公里距離，料今日大部分時間維持1號戒備信號。天文台預測小犬稍後向西移動，靠近珠江口一帶，受東北季候風影響逐漸減弱；至於會否發出更高熱帶氣旋警告信號，需視乎小犬減弱速度和與珠江口距離。
今大致天晴 周末或狂風驟雨
另外，天文台昨午約1時錄得最高氣溫34.6℃，是有紀錄以來10月最高氣溫。原紀錄為1890年10月12日創下的34.3℃。昨天氣酷熱，多區高達33℃，其中筲箕灣及將軍澳34.7℃，九龍城及黃竹坑34.8℃，元朗公園及濕地公園分別為35.4℃及35.8℃。天文台預測今日大致天晴，局部地區有驟雨，最低約28℃，日間酷熱及乾燥，市區最高約34℃，新界再高一兩度。
天文台又稱，受「小犬」及季候風影響，本港周末期間可能有狂風驟雨，吹偏北強風，部分地區包括離岸及高地風力較大，天氣顯著較涼，下周初最低氣溫降至約24℃，預料東北季候風下周初至中期繼續影響華南，提醒市民留意最新天氣消息。
天文台昨回顧9月極端天氣，稱9月總雨量創歷史新高，達1067.1毫米，是正常值321.4毫米的3倍有多，打破1952年9月的844.2毫米紀錄。