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港聞二

日本最快今再排核水 謝展寰：短期不放寬禁令

【明報專訊】日本據報最快今日展開第二階段核污水排放，環境及生態局長謝展寰昨稱，日方仍未清楚解釋排放核污水的可靠度及長遠影響，重申主動權在日方，倘繼續排放，港府會繼續禁止10都縣水產品入口，短期內不會放寬政策。他稱曾向日方提出派遣本港專家監察排放，但未收到回覆。日本駐港總領事館回覆本報稱，在國際原子能機構（IAEA）框架下，日方無法挑選監察排放的機構。

港提派專家監察 日自稱無權揀

日本駐港總領事館表示，在IAEA框架下，「處理水」監察工作由IAEA和轄下環境放射性測量分析實驗室的第三方國家分析及研究機構進行，再與日本政府及東京電力公司的監察作跨實驗室比對，日方無法介入挑選監察機構過程。

謝：輻射檢查未明顯減慢清關

領事館稱日本政府已重複向港府提供食品安全的資料，對港府實施禁令感遺憾，會繼續保持溝通及採取高透明度方式，按科學實證提供必要資訊，要求港府盡快解除禁令，維持雙方良好經濟關係及避免嚴重負面影響。

謝展寰昨稱，禁令對餐飲業影響不大，港府會做好把關工作，確保市面食品安全，相信是對業界的最好幫助，又說未見輻射檢查對清關時間有明顯影響，仍維持約3小時，提醒業界可將貨物放到機場凍倉，不會影響清關順序。

當局向立法會提交文件顯示，禁令實施至前日（3日）發現6宗疑違令進口的受管制日本水產及其他食品，產品無流出市面；另巡查多間有售日本水產的處所，無發現違規。截至昨午，當局共檢測6712個日本進口食物樣本及2054個本地漁產品，全部合格；天文台至上月無發現環境輻射水平異常。

業界：日式食肆生意復八成

日本排放首輪核污水至今逾月，香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，全港近2000間日式食肆的生意額最初急挫逾三成，近日回升至原本八成，相信大眾對事件關注度下降，港人仍愛日式食品。他預料業界生意額於次輪排放初期會有小波幅，短期內會恢復。

相關字詞﹕國際原子能機構 國際原子能機構（IAEA） 日本駐港總領事館 黃家和 食物安全命令 環境及生態局 謝展寰 核污水

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