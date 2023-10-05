輸勞申請首月546宗涉5961人 侍應佔逾兩成

最大一宗來自保安業 申600人

勞工處稱，9月4日至10月3日收到546宗補充勞工優化計劃申請，涉及輸入5961名勞工；人數最多的申請來自保安業，涉及600名勞工。該處稱上述申請中，涉及在補充勞工計劃下一般不得輸入勞工的26個職位類別，主要包括侍應生（1305名）、售貨員（575名）、初級廚師（492名）及貨倉管理員（270名）等。

勞工處表示，處理申請時除審視職位名稱，還會考慮個別職位實際情况，包括職務範圍、僱主業務性質等，諮詢相關決策局、部門、培訓機構或專業團體，從而確定申請職位的類別。

勞方：有共識不批10低門檻工種

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江稱申請較想像多，暫未收到相關申請資料，強調會嚴謹審批，包括檢視僱主於本地的招聘情况。

黃家和：有集團需申數百人

另一勞方委員勞聯副主席譚金蓮認為數字屬預料之內，料最快本月才有資料提交勞顧會，會嚴格把關，又說勞方委員已有共識不會批准其中10個入職門檻較低工種如收銀員、售貨員的申請，而最終決定權在勞工處長。

餐飲聯業協會會長黃家和表示，侍應和初級廚師均是業內較缺人職位，高級廚師亦短缺，而大部分申請由中大型食肆、酒樓、快餐店、連鎖飲食集團提出，有集團需申請數百勞工才能滿足人力需求；小型食肆則多考慮外勞住宿、交通費等成本問題。