耀東斜坡3階段修復 耀興道通車料需數月

路政署昨晚回覆本報稱，首階段會於已清走泥石的路面，放置貨櫃及以混凝土墩作地基的防護網做阻隔，防止鬆脫石塊下墜至附近設施，有關工作本周內完成；第二階段先以岩釘及其他技術鞏固斜坡頂上的巨石，然後清理跌落斜坡上的碎石，過程中或須利用化學物料令泥石變成碎粒再清理，然後噴漿鞏固；第三階段再採用其他工程穩固斜坡。

需先完成首兩階段始通車

被問到何時重開受影響路段，路政署稱會負責首階段和次階段工程，即天然山坡的緊急復修工程，完工後土力工程處會再檢視及評估天然山坡表面情况，在安全狀况下重開耀興道。第三階段屬長遠斜坡鞏固工程，由土力工程處負責。部門會緊密溝通和協調，盡快完成工程。

發展局副局長林智文、梁熙及土拓署、路政署和房屋署等部門代表昨午到現場視察，了解斜坡復修進度及整項工程所需時間，並商討應變方案，為預防及應對山泥傾瀉災害做準備。

塌坡近30層高 技術難度高

梁熙引述有關部門代表稱，由於所涉塌坡範圍接近30層樓高，有一定技術難度，工程將分3階段。梁稱為顧及安全，受堵塞影響的耀興道部分路段或須封閉數個月，配合上述工程，據了解最快要待第二階段工程完成後才開放通車。

梁熙又說，過去一個月有關部門曾嘗試用無人機掃描山泥傾瀉的斜坡，但經討論後認為原工程方案不合適和太複雜，後來又嘗試派人視察斜坡，重新制訂現時方案。