限期後簽效忠聲明 稅務主任遭勒令退休求覆核

公務員事務局回覆稱，自政府2021年向所有現職公務員實施簽署聲明的要求後，有129名公務員無合理解釋不理會或拒絕簽妥和交回聲明，各人2021年底或之前全部離開政府，當中有兩人提出司法覆核。

表忠前發問 常秘：態度不真誠

申請方：無回應機會

高院昨以合併聆訊方式審理本案司法覆核申請許可及案件。代表申請人王秋明的大律師黃宇逸表示，申請人重視簽聲明才會去信部門查問，最終延遲近半年後提交（見表），反映無意拒絕履行責任。黃稱申請人現年47歲，提早退休後要等13年方可領取長俸，質疑懲罰過重。黃稱從內部書信可見，時任公務員事務局長批准決定但沒解釋申請人須提早退休的理據，外界無從得知局長有否充分考慮《公務人員（管理）命令》，或涉程序不公。庭上透露，時任常秘曾在一份內部會議紀要批評申請人提交虛假辯解，提問態度不真誠。黃質疑相關指控嚴重損害申請人誠信，卻沒有機會回應。

政府方：申請人違國安法要求

代表公務員事務局長的律政司助理民事法律專員陳玉清稱，申請人沒依期簽署聲明，顯示沒有恪守公務員核心價值，拒絕跟隨基本法和《公務員守則》行事。對於申請人自稱「不簽署聲明，也不拒絕簽聲明」，陳指等同拒簽，政府難以相信他會妥善履行公務員職務。陳表示，聲明是基於國安法第6條要求，就任公職要宣誓或簽文件確認擁護基本法和效忠特區；申請人拒絕跟隨規定，有違國安法要求，導致政府對其工作能力失去信心。

【案件編號：HCAL 1626/21】