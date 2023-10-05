少年政總刀傷保安圖自殘 途人制服報警 警料無政治動機

政府發言人表示，絕不容忍任何暴力行為，對所有違法行為必定追究到底。事發後，行政署已指示政府總部保安人員繼續提高警覺，警方亦在上址一帶加強巡邏，以保障職員、訪客和市民安全。據悉，行政署已向公務員發出內部通告交代，稱署方為同事提供安全工作場所放在首位，警方會在附近安排更多警力，並指示物業管理承辦商適當地在政總出入口增加保安員。

本報記者昨午5時許到政總觀察，案發現場仍留有小量血迹，政總各出入口及附近未見警員明顯增加巡邏，保安員亦沒有明顯增加。案發現場有兩保安站崗，未見增加保護裝備。記者仍可如常出示記者證進入政總，未有特別截查。

少年有自閉症紀錄 控傷人

案發前曾與父爭執

中區警區助理指揮官（刑事）林建達表示，被捕少年姓梁，17歲，報稱學生，調查顯示他有自閉症紀錄，原定7月覆診，後改期至10月尾，以往沒涉及暴力或刑事案件。少年暫控一項傷人罪，案件今早在東區裁判法院提堂。

警方昨早10時許接獲報案，指一名男子在中信大廈附近、通往政府總部的行人天橋用刀襲擊駐守保安員。警員到場發現，57歲姓劉男保安左手被𠝹傷，另一名60歲姓鄭男保安則於協助制止疑兇時扭傷左膝，兩人清醒送院治理，情况穩定。

經初步調查，少年帶同水果刀昨早9時許離開秀茂坪寓所，乘搭港鐵至金鐘站前往案發現場。初步沒有證據顯示傷人案涉任何政治動機或針對政府機構。少年與受傷保安員不相識，案發前曾與家人因家庭瑣碎事發生糾紛，警方將調查事件與襲擊是否有關，事發時家人不知他外出。據悉，少年事發前曾與父爭執，其父職業為保安員。

途人出手制服 歷時一分鐘

有份制服少年的工聯會成員何先生稱，少年約1.7米高，獨自在天橋跑跑跳跳，之後衝向一名保安，對方由上至下揮動利器，保安用手擋刀再將他推開，其他人即喝止。何稱少年一臉茫然，及後曾企圖將刀放頸部，遂衝前捉實少年的手，「令刀掂唔到佢自己，亦掂唔到身邊嘅人」，再叫其他人上前制服及報案。何稱對方嘗試掙扎，「將我隻手揈開」，整個過程約一分鐘，「見到佢嘗試自殘，故有機會就去將他制服，因唔想佢傷到人嘅同時自己亦受傷」。

據網上圖片所見，少年被至少7人合力按地，其後大批警員到場，部分持盾牌，將少年鎖上手銬拘捕。受傷保安左手沾滿鮮血，即時用紗布包紮，現場遺下一把水果刀、保溫瓶及黑色背囊。