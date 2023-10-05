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港聞

港聞二

對同袍起底 警獲准守行為撤控罪

【明報專訊】56歲時任警員涉於去年9月披露另一警員個人資料，意圖導致該事主或其家人蒙受傷害，被控一項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪。案件昨在沙田裁判法院再訊，警員承認案情，獲准以簽保守行為方式結案，須自簽2000元、守行為36個月及支付500元訟費，並獲撤銷控罪。

被告劉捷成（56歲）案發時為警員，現已離職。劉被控於2022年9月23日在未經資料當事人X同意下，披露其個人資料，即其英文全名、職級、警務處職員編號及所屬小隊，意圖導致X或其家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能導致X或其家人蒙受指明傷害。

WhatsApp群組譭謗

泄全名、相片、警員編號

被告承認的案情顯示，2022年9月23日，警員X的朋友在一個WhatsApp群組，發現一些譭謗X及其上司的信息連同X的英文全名、職級、警員編號和相片。X得知後認為信息損害聲譽，於是報案。警方其後確認該信息的電話號碼以被告名字登記。

被告在警誡會面中承認該號碼屬於自己，他使用近30年，並以之登記使用WhatsApp，在9年前加入涉案群組。

【案件編號：STCC 2409/23】

相關字詞﹕沙田裁判法院 自簽守行為 警員犯法 未獲資料當事人同意下披露其個人資料

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