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港聞

港聞二

認三與女童性交 男生判勞教 事後兩犯風化 官質疑警誡處理

【明報專訊】一名高中生在中二時與13歲女同學拍拖，分手後女同學向社工傾訴，揭發男生曾與她在住所三度性交。男生早前承認3項與16歲以下女童非法性交罪，昨於西九龍法院（暫代區院）判刑。暫委法官彭亮廷批評，被告案發後竟敢和一名女童在商場殘廁性交，再荒唐到帶另一女童到酒店非禮，彭官批評事件嚴重，卻以警司警誡處理，校方知悉後亦讓他擔任總領袖生，彭官感到詫異，認為要建立男生守法意識，判入勞教中心。

被告W.K.C.（現年18歲）承認於2019年10至11月犯案。根據案情，2019年10月，當時14歲的被告與中學同學、13歲的X交往，兩人翌月分手，被告後來退學。2021年，校內關於X與被告交往的傳聞四起，X向社工傾訴，透露曾在被告家中性交，其間被告沒使用安全套，事件報警處理。被告被捕後在警誡下承認與X性交3次，他當時知道X只得13歲。

轉校獲委總領袖生 求情稱改過

彭官指出，被告於2020年和一名女童在太古城殘廁非法性交，數月後在尖沙嘴酒店撫摸另一女童大腿，兩事均以警司警誡方式處理。彭官引述辯方求情稱，被告年少無知、衝動犯案，轉校後已改過自新，成績突飛猛進，亦成為總領袖生。對於校方知悉上述事件並讓被告擔任總領袖生，彭官表示有點詫異，他無意批評，但不知該如何評核學生。

彭官提到，被告由養父母照顧長大，辯方求情稱即將赴考文憑試，望法庭判處非拘禁式刑罰。彭官認為，判處感化令過於著重更生，未有阻嚇及震懾作用。

懲教報告透露，被告實情和太古城案的女童性交5次，彭官批評該次事件嚴重卻以警司警誡處理，而被告再帶另一女童到酒店非禮屬有預謀。彭官認為，開放式刑罰起不了阻嚇作用，拘禁式刑罰才能建立被告守法意識，以及糾正其扭曲的性觀念，遂判入勞教中心。

【案件編號：DCCC 67/23】

相關字詞﹕法庭 與16歲以下兒童作出猥褻行為罪

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