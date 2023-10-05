認三與女童性交 男生判勞教 事後兩犯風化 官質疑警誡處理

被告W.K.C.（現年18歲）承認於2019年10至11月犯案。根據案情，2019年10月，當時14歲的被告與中學同學、13歲的X交往，兩人翌月分手，被告後來退學。2021年，校內關於X與被告交往的傳聞四起，X向社工傾訴，透露曾在被告家中性交，其間被告沒使用安全套，事件報警處理。被告被捕後在警誡下承認與X性交3次，他當時知道X只得13歲。

轉校獲委總領袖生 求情稱改過

彭官指出，被告於2020年和一名女童在太古城殘廁非法性交，數月後在尖沙嘴酒店撫摸另一女童大腿，兩事均以警司警誡方式處理。彭官引述辯方求情稱，被告年少無知、衝動犯案，轉校後已改過自新，成績突飛猛進，亦成為總領袖生。對於校方知悉上述事件並讓被告擔任總領袖生，彭官表示有點詫異，他無意批評，但不知該如何評核學生。

彭官提到，被告由養父母照顧長大，辯方求情稱即將赴考文憑試，望法庭判處非拘禁式刑罰。彭官認為，判處感化令過於著重更生，未有阻嚇及震懾作用。

懲教報告透露，被告實情和太古城案的女童性交5次，彭官批評該次事件嚴重卻以警司警誡處理，而被告再帶另一女童到酒店非禮屬有預謀。彭官認為，開放式刑罰起不了阻嚇作用，拘禁式刑罰才能建立被告守法意識，以及糾正其扭曲的性觀念，遂判入勞教中心。

【案件編號：DCCC 67/23】