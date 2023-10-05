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港聞二

警列7高危投資App 新專組監管虛幣平台

【明報專訊】因應JPEX案，警方昨日公布與證監會成立新的專責工作小組，由警方商罪科、網罪科、財富情報及調查科，以及證監會法規執行部和中介機構部等代表組成，以促進與虛擬資產交易平台可疑活動和違規行為相關資訊的分享、執行可疑平台的風險評估機制，以及加強在相關調查中協作。

另外，網罪科昨在「CyberDefender守網者」facebook專頁稱，港股走勢疲弱，帶動投資「人民幣普通股票」（俗稱A股）為餌的騙案「持續高位徘徊」，過去一周錄得近120宗相關案件，佔網上投資騙案總數七成，單一最高損失逾400萬元；而受近日虛擬資產信心危機影響，以炒幣為餌的騙案正「築底整固」，呼籲公眾「留意短期低位技術反彈」。

警方亦列出7個「高危有伏」投資應用程式（App，見表），指騙徒會聲稱港股形勢險峻，推介投資內地股票，並邀請下載投資App，當投資者把大額本金存入騙徒指定戶口後，本金和所賺利潤不能套現。

本報記者昨晚透過下載平台「Google Play」和「App Store」搜尋，上述大部分App均無法下載。警方稱，部分App假借同名基金投資公司，用戶一般無法在正常途徑下載，騙徒普遍會分別游說用家下載「APK檔案」和「描述檔」。

相關字詞﹕證監會 商罪科 網罪科

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