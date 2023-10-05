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港聞二

JPEX稱公投通過分紅方案 律師：參與者或涉洗錢

【明報專訊】JPEX昨在公告聲稱，上月推出的「DAO持份者分紅方案」獲68%用戶經公投同意通過，昨日起分階段逐步執行。平台聲稱，分紅持有者日後可獲投票權，就平台決策參與公投，而用戶存放於平台的資產將以1：1比例兌換「DAO持份者分紅」，兩年後以兌換價的100%回購。區塊鏈技術集團XBE風險總監、律師朱喬華認為，若投資者在明知JPEX涉串謀詐騙罪下，同意有關方案並收取花紅，視乎舉證，不排除牽涉與洗黑錢相關罪行，建議投資者做決定前徵詢法律意見。

JPEX昨在官網聲稱，「DAO持份者分紅方案」開始執行後，同意認購DAO持份者分紅的用戶將陸續從4方面獲分紅，包括平台新代幣上架費用分紅、現貨及衍生產品手續費收益分紅等。JPEX早前稱會發放49% DAO持份者分紅、總價值約4億泰達幣（USDT）供外界認購兌換。對於坊間認為接受方案後，JPEX投資者角色會轉為股東或債權人，朱喬華認為，相關分紅方案無法律文件列明投資者與JPEX集團的關係權責，現階段無法確立投資者角色。

吳傑莊：用戶指不能「反對」

選委界議員吳傑莊指有JPEX用戶反映，即使在公投選擇「不接受」方案，網站隨即轉至另一界面，用戶只能「同意」DAO持有者可獲分發相應比例的平台幣JPC，不能「反對」，故質疑公投結果。吳呼籲其他投資者勿再在JPEX平台投資。

吳傑莊又稱，所謂「DAO」是「去中心化」體系，不受任何司法管轄區規管，有別於上市公司須定期提交年報及召開股東大會等。被問到接受方案的用戶須否承擔更大法律責任，他稱大部分用戶的資產被鎖定在JPEX平台，現時只是「被動」由平台持有人將虛擬貨幣兌換成相應比例的JPC，故現階段難以評論。

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