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JPEX案拘藝人鄭雋熹 疑騙黨成員 5月開YouTube頻道談虛幣 警料跑車「犯罪得益」拖走

【明報專訊】虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」（JPEX）涉嫌串謀詐騙案再有進展，警方昨早拘捕多兩名男子，至今累計20人被捕。據悉兩人為詐騙犯罪集團成員，分別為28歲劉姓男子及29歲鄭姓男子，後者為無綫電視藝員鄭雋熹。截至昨午5時，警方就JPEX案共接獲2523名事主報案，涉款約15.5億元。

無綫企業傳訊部昨日回應鄭雋熹被捕一事時表示，正了解事件，重申相關事件屬個人行為，不代表該台立場。

翻查資料，鄭曾在澳洲悉尼麥覺理大學（Macquarie University）主修傳播學，2017年報讀無綫藝員訓練班，翌年簽約成為藝員，曾參演劇集《金宵大廈》和主持綜藝節目《七線人棄王》。鄭今年5月在YouTube開設「阿熹百科」頻道，分析虛擬資產貨幣資訊，至今有9條影片。

另拘一男 保時捷同拖走

警方昨早先在涉案劉姓男子位於屯門掃管笏滿名山的住所搜查，拖走一輛保時捷跑車，市值約300多萬元。警員其後在大埔拘捕鄭雋熹，中午時分帶鄭到元朗大棠南坑村，搜查另一輛白色保時捷跑車，警方相信屬犯罪得益，將車拖走，涉事保時捷登記車主為鄭雋熹，購入價約140萬元。

翻查公司註冊處資料，鄭雋熹為兩間公司董事，其一已解散，仍註冊的公司為「Black Cafe Limited」，鄭現持有70%股份，另一名曾持20%股份的劉姓前股東，其報稱地址為屯門滿名山，與昨日被捕的劉居住屋苑相同。資料顯示，上述劉姓前股東去年4月將持股轉讓另一劉姓、報住屯門富泰邨的人，不足一個月相關股份再轉讓鄭雋熹。

本報再翻查資料發現，富泰邨劉姓人物，曾於2021年「CoinLedge Limited」的前身「Smoky International Limited」向公司註冊處提交法團成立表格，而「CoinLedge Limited」為JPEX在港註冊關聯公司的董事郭浩麟持有。

鄭另涉行為不檢 周五訊

鄭雋熹被捕後，被發現捲入另一案件。據了解，鄭與無綫女藝人林穎彤（Bella）今年8月涉公眾地方行為不檢被捕，遭落案起訴，本周五於粉嶺裁判法院再訊。有指事發當日兩人聯同1男3女到大埔那打素醫院探望一名有保護兒童令的女童，被拒探訪，有人在醫院走廊大叫、造成滋擾被捕。

另外，場外虛擬資產貨幣兌換商（OTC）「加密豹」的創辦人陳小龍昨晚在Instagram發文稱，於事件發生初期，警方曾到加密豹調查，員工有積極配合，他們亦在證監會點名警告後，即時將所有提及海外交易所的內容下架，陳稱近日已透過律師聯絡警方，會主動配合調查。

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