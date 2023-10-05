明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

國家隊盡攬跳水10金 楊昊陳藝文煞科日稱王封后

【明報專訊】杭州亞運跳水項目昨煞科，國家隊在最後兩項決賽，藉楊昊在男子10米跳台以6跳總分554.35，以及陳藝文在女子3米跳板5跳得382.00分稱王封后，令團隊囊括全部10金。

龍舟雌雄揚威200米賽

國家隊昨在誕生8金的田徑項目中，只有混合35公里競走奪金，時間是破亞運紀錄的5小時16分41秒。國家隊亦揚威男、女子龍舟200米賽等。總計至昨天為止共奪171金94銀51銅，總獎牌316面，較148面的韓國隊多169面。

戴資穎爆冷羽球女單16強出局

另外，中華台北隊羽毛球名將戴資穎，在最後一次參加亞運女單比賽，於16強以16：21、14：21爆冷負此前8次交手全敗的日本隊選手大堀彩，無緣衛冕。29歲的戴資穎已宣告完成明年賽季後退役，賽後發文寫道：「對於自己今天的表現感到很失望，也很抱歉辜負了大家的期待」。

此外，周日女子100米跨欄10月1日比賽後，國家隊選手林雨薇和吳豔妮擁抱的新聞圖片，近日在新浪微博被刪除，而央視新聞當日發布的女子100米欄系列9張新聞照，原有該林吳擁抱圖片，昨也顯示由另一圖片替換。台灣非營利組織「台灣事實查核中心」調查指出，周一晚有網民把該照片二人的「6」和「4」位置模糊化，然後與原始照片並列，暗喻和諷刺中國媒體把「六四」當作禁忌話題，隨即被廣為流傳，引起美國之音、BBC等外媒報道。為避免引發「敏感」的六四事件討論，新浪微博、央視紛紛刪換圖片。

相關字詞﹕杭州亞運

上 / 下一篇新聞

江樂士梁高陳帆查張翔缺席事件　校委會駁張「通知期不足」論：急事主席可召特別會
江樂士梁高陳帆查張翔缺席事件　校委會駁張「通知期不足」論：急事主席可召特別會
港大匿名舉報政策 倘涉校長由校委主席處理
港大匿名舉報政策 倘涉校長由校委主席處理
輕鐵站內相撞3傷 港鐵：不排除涉人為 張欣宇：7月事故翻版 應檢視整個系統
輕鐵站內相撞3傷 港鐵：不排除涉人為 張欣宇：7月事故翻版 應檢視整個系統
楊倩玉摘港隊女子公路單車首金 單日另添4銅 獎牌達半百創歷屆之最
楊倩玉摘港隊女子公路單車首金 單日另添4銅 獎牌達半百創歷屆之最
港足4球負日本 周六再鬥烏茲別克爭銅 眾將稱敗仗未損士氣 矢志奪牌凱旋
港足4球負日本 周六再鬥烏茲別克爭銅 眾將稱敗仗未損士氣 矢志奪牌凱旋
足總辦戲院睇波派對 逾250球迷同聲集氣
足總辦戲院睇波派對 逾250球迷同聲集氣
JPEX案拘藝人鄭雋熹 疑騙黨成員 5月開YouTube頻道談虛幣 警料跑車「犯罪得益」拖走
JPEX案拘藝人鄭雋熹 疑騙黨成員 5月開YouTube頻道談虛幣 警料跑車「犯罪得益」拖走
JPEX稱公投通過分紅方案 律師：參與者或涉洗錢
JPEX稱公投通過分紅方案 律師：參與者或涉洗錢
警列7高危投資App 新專組監管虛幣平台
警列7高危投資App 新專組監管虛幣平台
認三與女童性交 男生判勞教 事後兩犯風化 官質疑警誡處理
認三與女童性交 男生判勞教 事後兩犯風化 官質疑警誡處理
對同袍起底 警獲准守行為撤控罪
對同袍起底 警獲准守行為撤控罪
少年政總刀傷保安圖自殘 途人制服報警 警料無政治動機
少年政總刀傷保安圖自殘 途人制服報警 警料無政治動機
限期後簽效忠聲明 稅務主任遭勒令退休求覆核
限期後簽效忠聲明 稅務主任遭勒令退休求覆核
耀東斜坡3階段修復 耀興道通車料需數月
耀東斜坡3階段修復 耀興道通車料需數月
輸勞申請首月546宗涉5961人 侍應佔逾兩成
輸勞申請首月546宗涉5961人 侍應佔逾兩成
日本最快今再排核水 謝展寰：短期不放寬禁令
日本最快今再排核水 謝展寰：短期不放寬禁令
34.6℃締最熱10月天 小犬料漸弱
34.6℃締最熱10月天 小犬料漸弱
公屋聯會12施政建議 倡「家有兒童」優先選資助樓
公屋聯會12施政建議 倡「家有兒童」優先選資助樓
五逼10歲繼女手淫 六旬翁罪成
五逼10歲繼女手淫 六旬翁罪成
兩女一人供卵一人懷胎產子 高院裁屬普通法下父母 難過一家人也要證明 女同志今釋懷
兩女一人供卵一人懷胎產子 高院裁屬普通法下父母 難過一家人也要證明 女同志今釋懷
類固醇紓類風濕 中大：日服5毫克心血管病風險倍增
類固醇紓類風濕 中大：日服5毫克心血管病風險倍增
索賄4萬代洽減舖租 經紀6罪成
索賄4萬代洽減舖租 經紀6罪成
活在灣區：港人「經深飛」平遊內地城市
活在灣區：港人「經深飛」平遊內地城市
【Emily】李嘉誠捐百萬 助兩癌童質子治療 減少破壞周邊健康組織 適合發育兒童
【Emily】李嘉誠捐百萬 助兩癌童質子治療 減少破壞周邊健康組織 適合發育兒童
【Emily】港足4強戰 高官體育館睇波打氣
【Emily】港足4強戰 高官體育館睇波打氣
【Emily】本月4展覽 逾6000展商參加 港產「可爬樓梯輪椅」 秋電展亮相
【Emily】本月4展覽 逾6000展商參加 港產「可爬樓梯輪椅」 秋電展亮相
【Emily】港大PR提教職員 傳媒提問轉處方
【Emily】港大PR提教職員 傳媒提問轉處方
【Emily】前永安學校改建 元朗過渡房動工
【Emily】前永安學校改建 元朗過渡房動工
【Emily】律師會訪英 邀同行來港睇聆訊
【Emily】律師會訪英 邀同行來港睇聆訊