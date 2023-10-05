港足4球負日本 周六再鬥烏茲別克爭銅 眾將稱敗仗未損士氣 矢志奪牌凱旋

港足亞運隊今屆接連在16強及8強晉級，已是歷來最佳成績，昨晚在蕭山體育中心體育場出戰4強對日本隊，現場有身穿港足球衣球迷手持「香港隊勁揪」頸巾。賽事在香港亦廣受關注，至少逾30個商場直播賽事（見另稿）。港足昨仗正選陣容跟8強只有一個變動，由林樂勤取代累積黃牌要停賽的上仗入球功臣潘沛軒；日本隊今屆未有起用超齡球員，相比8強正選輪換多達8名球員，包括收起兩名中場主力松岡大起及西川潤，以及首席射手內野航太郎。

港足在主教練安達臣帶領下，無懼日本隊繼續前場逼搶，4分鐘先取得首個攻門，隊長胡晉銘在右路用「手榴彈」開界外球入禁區，張憙延於混戰中施射柱邊出界。這名翼鋒於13分鐘再有射門兼中龍，被門將藤田和輝接實。

不過，戰至24分鐘被日本隊打開紀錄，日野翔太在左路開出罰球傳中，左閘孫銘謙解圍但皮球落在「藍武士」前鋒鮎川峻腳下，對方門前無人看管下射破門將謝家榮大細龍門。落後一球港足續逼搶博得多次罰球，包括前鋒安永佳禁區頂射地波「省」中人牆，以及黃皓雋傳中入禁區，後衛李毅凱門前頂高，半場落後0：1。

日韓連續兩屆會師決賽

港足換邊後初段再失一球，54分鐘，角昂志郎在右路窄角度勁射，謝家榮撲出不遠，被伏兵門前的日野翔太補頂破網。落後兩球的港足未有放棄繼續嘗試進攻，但74分鐘右閘亞歷斯祖後場控球失誤，被小見洋太輕鬆射入空門，加上日野翔太86分鐘梅開二度，終負0：4，周六下午4時轉戰銅牌戰，將鬥另一場4強1：2負韓國隊的烏茲別克隊，繼分組賽兩次交手後，今屆將第3次對這支中亞球隊。日、韓則演上屆決賽翻版。

安達臣：上半場踢出今屆最好表現

港足主教練安達臣賽後形容，球隊在上半場踢出今屆最好表現的45分鐘，有不少攻門，惟未能轉化成入球，「被對方幸運地透過罰球取得入球後，我們之後嘗試反擊，但下半場看到兩隊實力差距」。隊長胡晉銘認為，球隊落後下致下半場要壓前進攻，令最終比數出現差距，但這名25歲中場說：「現在我們目標一致，希望可以爭取獎牌回港，未來兩日我們會爭取時間恢復體能」。中場余在言也稱敗仗無損球隊士氣，「輸波一定失望，特別是之前贏了兩場，但能夠行到這一步是不易，入到4強已為隊友們感到超級自豪。我們全隊上下都好想再創歷史，星期六會踢得更進取，我有信心繼續以逼搶戰術，爭取第3名銅牌返來」。