輕鐵站內相撞3傷 港鐵：不排除涉人為 張欣宇：7月事故翻版 應檢視整個系統

站內交匯處 車頭相撞部分車輪脫軌

港鐵發言人表示，昨約9時25分，由元朗站5號月台開出、載有約120名乘客的761P輕鐵列車駛出元朗站時，與1號月台駛出的不載客輕鐵列車在站內交匯處碰撞。輕鐵車務控制中心即時通知警方及消防，職員在意外後協助乘客安全離開車廂。工程人員會就涉事列車詳細調查，初步不排除事件涉及人為因素。

事件中3名女乘客（46至76歲）受輕傷清醒，由救護車送院治理。兩列輕鐵近車頭位置相撞，兩車輕微傾斜，部分車輪離開路軌。工程人員到場固定列車，並在車輪與路軌之間檢查，其後移除頂部集電弓，將列車移回路軌，安排拖車拖走列車。輕鐵服務昨午近2時逐步恢復正常。

張稱出車靠人手 倡裝信號系統

張欣宇表示，輕鐵車務控制中心設有列車定位系統，相關人員會安排列車進出的先後次序，但輕鐵大部分總站出車位無加裝信號控制系統，操作要靠車長人手判斷，「車長有責任保留安全距離，以及判斷（列車）幾時停或繼續行」，形容運作與路面交通相近。他又稱一般由支路出路口需讓車，「有架車先入咗嗰條路，另一邊要出車就要讓」，相信港鐵提及的人為因素涉車長判斷失誤及「走漏眼」等。

張欣宇形容今次事故幾乎是早前屯門碼頭總站事故翻版，同類事件短期內再度發生，難以看待為個別車長責任，應檢視整個系統風險，認為是次事件雖不排除涉及人為因素，但背後原因可能涉設備、硬件老舊，甚至人手短缺失誤增加。

建議設鐵路監管機構

張稱，單憑人手操作，事故出現風險較有信號系統調配高出很多，建議港鐵升級總站硬件設施及警報系統，包括加裝類似港鐵的信號控制系統，「如前車未走，後車係唔可以行」，另外警報系統可有防碰撞或緊急煞停功能，同時設立統一專業的鐵路監管機構，監管鐵路工程及運輸方面表現。

居民林先生質疑，今年7月屯門碼頭亦曾有輕鐵相撞，「點解上次發生過，今次同一類型又可以再發生？」認為屬港鐵內部培訓不足所致。他稱，輕鐵相撞阻塞交通較麻煩，但認為接駁巴士指示尚算清晰。