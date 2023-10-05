港大匿名舉報政策 倘涉校長由校委主席處理

校委會主席王沛詩昨發聲明提及大學對舉報有既定政策及程序。據港大「舉報政策」，舉報者可向港大處理相關事宜的負責人如院長、系主任投訴，若舉報者不認識或不想向他們投訴，可直接向港大教務長投訴。投訴受理人應決定舉報是否出於真誠和有表面證據支持。其後，受理人有不同方式跟進，包括駁回舉報和通知舉報者、轉交適當部門或按大學程序作適當處理、成立調查小組（enquiry panel）調查，甚至轉交校外執法部門例如警方或廉署跟進。若校長本身涉及指控，屆時校委會主席將代替校長行使處理投訴程序中的職能。

守則：校長主席須互支持 校外委員避攙行政

近日的爭議也牽涉到校長委主席與校長權力。港大校委會《指南與守則》指明，校委會若要暢順運作，主席與校長必須有「建設性的工作關係」，形容兩者必須互相支持（mutually supportive），並據大學章程互相制衡。《守則》也提及，校委會負責大學的策略性管治，校外委員須避免參與大學日常行政管理。