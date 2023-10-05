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港大匿名舉報政策 倘涉校長由校委主席處理

【明報專訊】全體港大校委會成員上月底接獲多封匿名電郵，對港大校長張翔有多項指控，涉遴選醫學院長和副校長、處理捐款、裝修教職員聯誼會時的處理手法。校內盛傳王沛詩與校長張翔不咬弦。不過有校內人士說，主席召開會議處理投訴屬港大正常程序。翻查資料，港大設「舉報政策」（"Whistle-blowing" Policy Statement）處理告密事宜並啟動調查。港大為促進良好管治和問責，鼓勵教職員、學生及公眾舉報非法、不尋常、瀆職、不道德的表現和行為，但須出於真誠（in good faith）及基於保密原則。

校委會主席王沛詩昨發聲明提及大學對舉報有既定政策及程序。據港大「舉報政策」，舉報者可向港大處理相關事宜的負責人如院長、系主任投訴，若舉報者不認識或不想向他們投訴，可直接向港大教務長投訴。投訴受理人應決定舉報是否出於真誠和有表面證據支持。其後，受理人有不同方式跟進，包括駁回舉報和通知舉報者、轉交適當部門或按大學程序作適當處理、成立調查小組（enquiry panel）調查，甚至轉交校外執法部門例如警方或廉署跟進。若校長本身涉及指控，屆時校委會主席將代替校長行使處理投訴程序中的職能。

守則：校長主席須互支持 校外委員避攙行政

近日的爭議也牽涉到校長委主席與校長權力。港大校委會《指南與守則》指明，校委會若要暢順運作，主席與校長必須有「建設性的工作關係」，形容兩者必須互相支持（mutually supportive），並據大學章程互相制衡。《守則》也提及，校委會負責大學的策略性管治，校外委員須避免參與大學日常行政管理。

相關字詞﹕王沛詩 張翔 港大校委會 舉報政策

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