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江樂士梁高陳帆查張翔缺席事件　校委會駁張「通知期不足」論：急事主席可召特別會

【明報專訊】港大校長張翔捲入校委風波，事件連日發酵。其中張翔缺席醫學院5月活動一事，兩度在校委會會議引發激辯，他被質疑誠信問題，校委會通過由3名校委組成調查委員會，消息稱前刑事檢控專員江樂士擔任該委員會主席，成員是前運房局長陳帆、行會成員梁高美懿，協助查找張翔有否就缺席活動一事刻意誤導。另外，校委會主席王沛詩昨發公開聲明，稱下周一的特別校委會處理另外3項舉報，將「以對事不對人的態度」處理投訴。

明報記者 鄧佾文 林勵

本報昨向江樂士查詢調查方向為何、期望何時完成調查、事後會否公開調查報告等，江樂士稱作為校委會成員受制於保密規定，無法評論此類事宜。陳帆及梁高美懿截稿前未回覆。

事件始於張翔缺席醫學院今年5月的活動，其後被校委質問原因，張翔會上一度稱無獲邀出席，遭反駁學院早已發出邀請。缺席事件被人提升至「誠信問題」，校委會通過成立獨立調查委員會，查找校長有否刻意誤導。張翔事後再解釋，今年2月安排5月公務外訪，當時尚未收到醫學院邀請，從無意圖誤導校委會。

稱當事人回應前不採跟進行動

另外，張翔近日亦陷入多項爭議，包括有匿名電郵致校委會，指控他遴選醫學院長時曾指定「具美國高校經驗」及選獵頭公司沒招標、處理內地捐款做法惹不滿等，校委會原定上月29日緊急召開特別會議，討論張翔涉及的多項指控，已兩度押後，改為下周一開會。

張翔本月2日透過律師向校委會發信，不滿召開特別會議安排及程序。本報獲悉，校委會秘書前日（3日）回覆張翔，逐點反駁（見表）。其中張翔一方不滿特別會議通知期不夠7天，未達校委會指引，校委會反駁稱若情况非常緊急「主席可選擇召開特別校委會會議」。回信亦着張翔「放心」，當事人表達意見前不會對任何人採取跟進紀律行動。

指傳媒3周前已指控換車 想申報應已言

回信引用校委會指引，如校委成員對正審議的任何事項有任何直接個人或金錢利益，意識情况後須盡快告知校委會或主席；校委會或主席應決定該校委成員是否可發言、投票、以觀察員身分出席會議或離開會議。

回信質疑，張翔上周三（27日）也收到投訴他的匿名電郵，加上約3周前已有傳媒指控他換車沒招標，稱他「如想申報情况，理應已告知」。本報昨向張翔及校長辦公室查詢有否申報相關利益等，截稿前未獲回覆。

下周開會處理另3投訴 王沛詩：對事不對人

校委會主席王沛詩昨以公開聲明回應，稱校委會全體24名成員及教務長自上周三晚起收到若干匿名電郵投訴，作為主席隨即決定召開會議，強調校委會必按大學政策及程序，「以事實為基礎，以對事不對人的態度，公平公正、嚴謹地處理所有投訴」。她稱當事人可行使權利，包括尋求法律意見及回應。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕港大校委會 江樂士 王沛詩 香港大學 張翔

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