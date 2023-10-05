【Emily】本月4展覽 逾6000展商參加 港產「可爬樓梯輪椅」 秋電展亮相

售6萬元 控制器調校角度上落

研發可爬樓梯電動輪椅「Libpet TenK」嘅初創公司Libpet ，CEO徐華峰（Jojo）話，輪椅售價約6萬元，較市面與外國同類型嘅可爬樓梯電動輪椅平約三成，操作亦好簡單，使用者上落樓梯時只需透過輪椅嘅控制器，調校合適角度就得。Jojo話首次參加秋電展，難預計會吸引到幾多買家，只期望透過展覽推廣產品，讓更多傷殘人士受惠。

秋電展有多個展區，會展舊翼展廳集中展示科技類產品同服務，包括新一代虛擬實境（VR）同擴增實境（AR）產品，新翼展廳就主要展示電器同電子消費產品。貿發局副總裁張淑芬話，現時已有超過3萬名買家登記參加兩展，已回復至新冠疫情前約七成人數，希望開展時可回復到八成。

今個月仲有兩個展，香港國際秋季燈飾展本月27至30日喺會展舉行，香港國際戶外及科技照明博覽於本月26至29日喺亞博館舉行，共展吸引逾30個國家及地區逾3000個展商參加。