活在灣區：港人「經深飛」平遊內地城市

明報記者 劉敬華

近期人民幣匯價下跌，除吸引不少港人選擇於假日北上大灣區內地城市消費外，也有不少港人計劃到大灣區以外的內地城市旅遊，「經深飛」是其中一個港人出遊的選擇。至於「經深飛」是否較「經港飛」廉宜，假設計劃往北京旅遊，出發日期為今年11月18日（周六），回程日期為同月22日（周三），參考攜程網站於10月4日的深圳飛北京機票搜尋結果，選擇較理想的時間上午11時30分於深圳出發，北京回程時間為下午5時正，來回機票連雜費為1902元人民幣；若只選擇最平的搜尋結果，選擇下午4時45分於深圳出發，北京回程時間為上午7時正，來回機票連雜費則可降至1702元人民幣（見表1）。

理想出發時間票價差千元

再參考Expedia網站於10月4日的香港飛北京機票搜尋結果，選擇較理想的時間下午1時35分於香港出發，北京回程時間為下午4時50分，來回機票連雜費為3125港元；若只選擇最平的搜尋結果，選擇下午1時35分於香港出發，北京回程時間為上午8時35分，來回機票連雜費可降至1970港元。若以上述搜尋結果比較，如對上機時間有要求的人士，「經深飛」可能會較「抵玩」，隨時可平逾千港元，因深圳機場往來內地部分大城市的航班選擇或較香港機場多，以致「經深飛」確有機會以較廉宜價格選到較理想的出遊時間。反之，對於出遊時間較充裕，並沒有「早機去，晚機返」要求的人士，如大專學生或退休人士，「經深飛」或「經港飛」也可以選擇到平價機票。

港設4候機樓 可預辦登機

港人若選擇「經深飛」，除可選擇乘坐東鐵線至羅湖站或落馬洲站，再轉乘深圳地鐵至深圳機場外，也可於深圳灣口岸或福田口岸乘坐深圳機場快線巴士，更可選擇乘搭跨境巴士或跨境渡輪直達深圳機場（見表2）。目前深圳機場在香港設有4個城市候機樓（見表3），可讓港人於香港預辦登機後，再乘坐跨境巴士至深圳機場，上月啟用的福田口岸深港城市候機樓，為港人提供多一個預辦登機地點，該候機樓坐落於福田區深榮大廈，是深圳首座深港「雙城」城市候機樓，可同時為往來深港兩地機場的旅客提供航班信息查詢、預辦登機、行李託運、購票、候車等服務，「經深飛」的旅客於該候機樓預辦登機後，可乘搭深圳機場快線A10線，最快30分鐘可由福田口岸直達深圳機場，成人票價為25元人民幣。

[活在灣區]