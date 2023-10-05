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港聞

港聞二

索賄4萬代洽減舖租 經紀6罪成

【明報專訊】女物業代理向一名夾公仔店租戶索取及收受賄款共4.1萬元，替對方在新冠疫情下與業主洽商減租及續租，另涉非法煽惑該租戶向核數師提供虛假營運開支資料，早前遭廉署落案起訴。女子昨在九龍城裁判法院被裁定6罪成，還押候判，裁判官指被告主動接觸租戶，稱是以朋友身分協助，又以有「高人協助」作為收賄名目，但被告明顯是以地產代理身分行事，款項由她獨享。

被告鍾繡文（57歲）否認3項代理人接受收益、1項代理人索取利益及2項煽惑他人提供虛假資料。被告男友伍志鴻（56歲）早前承認1項偽造帳目，判社會服務令160小時。

自辯稱公餘私人服務

被告審訊中自辯稱，與業主洽談減租是「吃力不討好的工作」，地產代理的底薪只有8000元，她覺得可在公餘時間提供「私人服務」收取報酬，不用上報公司，而且租戶吳先生亦覺自己值得信賴，承諾付錢。

官斥強詞奪理

裁判官葉啓亮裁決時稱，被告證供強詞奪理，指地產經紀一直以達成合約為薪金來源，若被告說法成立，那所有工作皆可公餘處理，被告只做第一單生意，其後可永無止境地「搶」公司客人。葉官續稱，被告與吳WhatsApp對話中傾談租賃，被告角色是代理人而非單純朋友，而且被告曾表示「要拉都係拉我」，反映她知道法律後果。

就兩項煽惑罪，葉官接納被告主動向吳提供假單據讓他報稅，而被告庭上亦承認裝修承辦商實際上無提供服務，認為被告多年豐富經驗，不可能不核對單據內容。葉官裁定被告6罪均成立，押後10月19日判刑，還押待索取背景報告。

【案件編號：KCCC 1817/22】

相關字詞﹕法庭 代埋人索取利益 代埋人接受利益罪 新冠疫情 物業代理 廉政公署

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