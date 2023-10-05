類固醇紓類風濕 中大：日服5毫克心血管病風險倍增

中大：如雙刃劍 處方應謹慎

研究團隊從醫管局數據實驗室收集12,233名類風濕關節炎患者數據，患者於2006年1月至2015年12月期間曾在公院治療，每名病人平均覆診8.7年，研究展開時未曾患心血管疾病，當中37.7%有服用皮質類固醇。研究發現患者每天服用5毫克或以上劑量的皮質類固醇，出現心血管疾病風險比沒服用的患者高一倍，倘繼續服用，風險會每月再增7%。

患者：服類固醇紓痛楚

其後患上心臟病

65歲的曾先生患類風濕關節炎約20年，他憶述起初手和肩膀疼痛，之後不同位置有痛感，多次半夜痛至需往急症室打止痛針，早上會出現「晨僵」，形容如「雪藏鷄翼」般難移動手部。他其後服用類固醇、止痛藥和生物製劑後痛症得到改善，但2014年胸口痛入院驗出心臟病，現靠藥物控制心臟病病情。

蘇晧表示，類固醇可有效控制症狀，且傳統藥物的藥力生效時間長，最大藥力需時6周至兩三個月才會發揮，故醫生會在此過渡期使用類固醇，以盡快控制病情。但他說類固醇使用猶如雙刃劍，既可控制類風濕關節炎病情，亦會增加心血管病風險。

勿自行停藥 籲遵醫囑

中大醫學院內科及藥物治療學系教授及風濕科主管譚麗珊強調，類風濕關節炎患者如獲處方類固醇，可在病情減輕時與醫生商量減低劑量，絕不要自行停藥，否則有可能影響腎上腺素，出現頭昏等反應。

她說研究只針對類風濕關節炎，其他免疫系統病如紅斑狼瘡症患者不應自行停用類固醇。