類固醇紓類風濕 中大：日服5毫克心血管病風險倍增

【明報專訊】皮質類固醇屬強效抗炎藥物，但會增加患心血管疾病風險，故應否向類風濕關節炎患者處方該藥物存在爭議。中大醫學院研究發現，類風濕關節炎患者每天服用5毫克或以上劑量的皮質類固醇，出現心血管疾病風險比沒有服用的患者高一倍；如持續服用，風險每月再增7%。中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授蘇晧建議醫生在處方皮質類固醇予該病患者時要謹慎平衡風險和益處，盡快減低每日劑量至4毫克或以下，或停用類固醇。
中大：如雙刃劍 處方應謹慎
研究團隊從醫管局數據實驗室收集12,233名類風濕關節炎患者數據，患者於2006年1月至2015年12月期間曾在公院治療，每名病人平均覆診8.7年，研究展開時未曾患心血管疾病，當中37.7%有服用皮質類固醇。研究發現患者每天服用5毫克或以上劑量的皮質類固醇，出現心血管疾病風險比沒服用的患者高一倍，倘繼續服用，風險會每月再增7%。
患者：服類固醇紓痛楚
其後患上心臟病
65歲的曾先生患類風濕關節炎約20年，他憶述起初手和肩膀疼痛，之後不同位置有痛感，多次半夜痛至需往急症室打止痛針，早上會出現「晨僵」，形容如「雪藏鷄翼」般難移動手部。他其後服用類固醇、止痛藥和生物製劑後痛症得到改善，但2014年胸口痛入院驗出心臟病，現靠藥物控制心臟病病情。
蘇晧表示，類固醇可有效控制症狀，且傳統藥物的藥力生效時間長，最大藥力需時6周至兩三個月才會發揮，故醫生會在此過渡期使用類固醇，以盡快控制病情。但他說類固醇使用猶如雙刃劍，既可控制類風濕關節炎病情，亦會增加心血管病風險。
勿自行停藥 籲遵醫囑
中大醫學院內科及藥物治療學系教授及風濕科主管譚麗珊強調，類風濕關節炎患者如獲處方類固醇，可在病情減輕時與醫生商量減低劑量，絕不要自行停藥，否則有可能影響腎上腺素，出現頭昏等反應。
她說研究只針對類風濕關節炎，其他免疫系統病如紅斑狼瘡症患者不應自行停用類固醇。