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港聞

港聞二

兩女一人供卵一人懷胎產子 高院裁屬普通法下父母 難過一家人也要證明 女同志今釋懷

【明報專訊】於海外結婚的女同志提供卵子受孕並由伴侶懷胎產子，高院宣告她是案中兒童的「普通法下的父母」。涉案女同志B及R書面回應稱，得知裁決後心情複雜且釋懷，形容替代結果重大（great alternative outcome）。兩人稱訴訟期間要向社工證明與兒子是一家人，對於不被社會承認為父母感難受，冀裁決為性小眾家庭開拓更多可能，以繼續爭取平權。

明報記者 陳家怡

高院早前頒布判辭，指B及R均是香港居民，懷胎的B和供卵的R透過「互惠體外受精」，2021年在港誕下兒子K；K出世紙只列B為「母親」，「父親」一欄註有星號。法官曾在判辭表示同情嬰兒K等受歧視，但現行條例存有荒謬之處，故盡其所能宣布R是「普通法下的父母」。協助案件律師稱此屬香港首案。

最憂心兒子將來受歧視

女同志B及R回覆本報查詢時指出，互惠體外受精讓女同志能在子女生命擔當重要角色，讓供卵者與子女在基因和心理上有連繫。她們表示，獲悉裁決後心情複雜，滿意並且釋懷，為香港背景類似的兒童及家庭而高興。兩人一早做好期望管理，料結果難以有利，故不抱太大期望。對被拒申請為「父母」並不意外，經律師解釋「普通法下父母」身分，形容「替代結果」亦是重大。

盼為性小眾家庭拓闊可能

由去年提出申請至今年非公開審訊，二人憶述重重難關和挑戰絕非易事。最憂慮的包括兒子K的將來，擔心他受歧視，惟此事不由他控制，亦非他們三人的過失。B及R曾會見社工，覺得彷彿要證明和K是一家人，R才獲認可成為父母，難過身為父母卻不被承認。

對他們一家，B及R認為法庭裁決正面，開放更多選項予他們考慮，兩人亦已為K盡力，認為判決或對K帶來積極影響。兩人希望本案為性小眾家庭開拓更多可能，爭取平權。此外，有性小眾讚揚B和R有勇氣提出訴訟，就案件有助其他「彩虹家庭」的路途，向她們表達謝意。

【案件編號：HCMP447/22】

相關字詞﹕法庭 父母與子女條例 彩虹家庭 互惠人工受孕 女同志

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