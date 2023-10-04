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港聞

港聞二

團體倡增截流蓄洪疏浚能力 冀建「海綿城市」

【明報專訊】本港上月暴雨多區嚴重水浸。立法會「A4聯盟」聯同香港社建協會等專業團體和地區人士提出6項防洪建議，並以水浸重災區黃大仙為例，建議循截流、蓄洪和疏浚三大層面改善。團體冀提升防洪系統打造「海綿城市」，應對愈趨頻繁的極端天氣。

提6建議 增建蓄洪池山洪直接排海

團體提出的建議包括：高地截流，即將雨水從半山截流，並經雨水排放管道直接排海；增建市區蓄洪池及疏浚用的集水溝（即「咖喱缸」）；遷移斜坡上的寮屋；加強教育公眾保持排水口暢通，定期檢查和維修私人斜坡等；加強巡查打擊僭建；以及成立專家小組制定防洪措施。

九龍西立法會議員梁文廣稱，大坑東遊樂場下蓄洪池及荔枝角排水隧道建成後，為當區防洪提供保障，「20多年前九龍西區水浸，半日也沒有退」；是次黑雨期間，以往水浸黑點如太子及青山道一帶並無嚴重水浸，認為截流、蓄洪、疏浚的防洪策略「似乎保護到九龍西」。他以黃大仙區為例，認為可在獅子山南面經由東至西建造截流工程，引流到西面接駁荔枝角排放隧道，經昂船洲附近海岸排出，更有效利用現有排水系統。

針對黃大仙和柴灣區嚴重水浸，香港社建協會執行主席、管線專業監理師鄧肇峰認為可建蓄洪池，可行選址分別為黃大仙廟以東舊停車場或摩士公園，以及柴灣地鐵站以東空地。香港社建協會長黃敬認為可派關愛隊視察路面去水口是否阻塞，轉達相關部門後派特遣隊清理。

黃大仙區防火委員莫嘉傑稱，2014年龍翔道水浸後，當局改善黃大仙排水系統，不過工程延誤至明年才完工，而黃大仙蓄洪池則早於2015年已計劃於摩士公園興建，但現無音訊，認為於極端天氣常態化下，應加速興建。

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