規劃署文件大刪建屋規劃 議員料因「未決定用途」修正

【明報專訊】政府提出將收回的粉嶺高球場部分土地改劃用途，並於今年7月獲城規會接納，將擬建屋的9.5公頃土地，由「住宅（甲類）」暫時修訂為「未決定用途」。據規劃署最新提交的文件顯示，當局更改有關建屋的字眼，由「該區的整體規劃意向是發展該區最北部的土地以興建公營房屋」，改為「有意把該區最北部的土地發展為公營房屋」等，理由為考慮到環評報告正受司法覆核及土木工程拓展署正進一步檢視公營房屋的設計佈局。不過，規劃署代表昨於城規會公聽會上，未主動公布有關細節，僅在查詢後稱有關修改可預留彈性，但未詳細說明。有立法會議員認為，今次情况較特殊，並視之為當局的一項「修正」。
「建屋計劃」增「建議」字眼
根據規劃署最新文件，當局修改涉及建屋事宜的相關字眼，由「建屋計劃」改為「建議的（proposed）建屋計劃」，同時大幅刪去有關建屋內容的條目，包括將說明書的「規劃主題及城市設計概念」一章刪去，以及「土地用途地帶」中有關建屋計劃的部分刪走。
此外，政府亦在草圖的修訂中，引用環評報告司法覆核案的判辭，提醒城規會不應假定環保署長有條件通過環評的決定是「神聖不可違背且不可能被推翻」，並指城規會在決定時，「對是否以環保署長的決定為依據，應小心謹慎」。
身兼立法會發展事務委員會委員及規劃師的林筱魯指出，政府一向少用「未決定用途」，但若屬「未決定用途」，當局仍提出規劃意圖則較特殊，因會令人質疑究竟該規劃意向「是確定還是未確定」。
林表示，政府今次抽走有關字眼，處理方法難免引起很多揣測，例如當局是否已改變建屋意向，但此已屬城規會制度以外的判斷。他又稱，由於用途已改為「未決定」，認為有關修改屬當局的「修正」。