規劃署文件大刪建屋規劃 議員料因「未決定用途」修正

「建屋計劃」增「建議」字眼

根據規劃署最新文件，當局修改涉及建屋事宜的相關字眼，由「建屋計劃」改為「建議的（proposed）建屋計劃」，同時大幅刪去有關建屋內容的條目，包括將說明書的「規劃主題及城市設計概念」一章刪去，以及「土地用途地帶」中有關建屋計劃的部分刪走。

此外，政府亦在草圖的修訂中，引用環評報告司法覆核案的判辭，提醒城規會不應假定環保署長有條件通過環評的決定是「神聖不可違背且不可能被推翻」，並指城規會在決定時，「對是否以環保署長的決定為依據，應小心謹慎」。

身兼立法會發展事務委員會委員及規劃師的林筱魯指出，政府一向少用「未決定用途」，但若屬「未決定用途」，當局仍提出規劃意圖則較特殊，因會令人質疑究竟該規劃意向「是確定還是未確定」。

林表示，政府今次抽走有關字眼，處理方法難免引起很多揣測，例如當局是否已改變建屋意向，但此已屬城規會制度以外的判斷。他又稱，由於用途已改為「未決定」，認為有關修改屬當局的「修正」。