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港聞二

管理球場能力惹疑 康署否認水浸求助哥球會 郭永亮稱正洽國際賽租場安排 署方：未收到申請

【明報專訊】政府上月收回粉嶺高球場170公頃中的32公頃（下稱舊場）用地，並交由康文署管理，城規會昨就有關土地用途的進一步申述舉行公聽會。香港哥爾夫球會長郭永亮於會上稱，因9月7日「500年一遇」的暴雨，舊場7號洞及附近水松出現水浸，當日應康文署請求，球會義務協助處理有關水浸事宜；規劃署代表會上回應稱康文署「找人幫手屬好自然現象」，認為康文署有能力管理球場，作為公園開放予公眾使用。

郭稱應康署請求處理水浸

規劃署：找人幫手好自然

康文署昨回覆查詢表示，上月初出現極端天氣致公園部分範圍水浸，場地員工已在天氣正常後執行清理工作，其間沒有要求哥球會幫忙清理7號洞積水。本報及後再向哥球會查詢，對方稱情况一如哥球會之前所述，無補充。

郭昨日又披露，哥球會將於明年舉辦「LIV職業高爾夫巡迴賽」，並正與政府商討有關租借安排。由於用地現由康文署護養及管理，昨再有委員質疑該署是否具專業經驗管理高球場，同時查詢明年賽事雙方安排等。康文署回覆稱，哥球會曾於9月初向署方透露有計劃於明年2月或3月舉辦LIV職業高爾夫球巡迴賽，惟至今仍未收到有關租用場地申請；若收到申請，署方會按現行機制及球賽需要處理。

政府提出將收回的粉嶺高球場部分土地改劃用途，今年7月獲城規會接納，將擬建屋的9.5公頃土地，由「住宅（甲類）」地帶暫時修訂為「未決定用途」，讓土木工程拓展署重新檢視公營房屋的設計佈局，預計需時一年。城規會早前根據《城市規劃條例》，就建議修訂接受進一步申述，並於本周舉行3場公聽會。

昨公聽會一面倒反對修訂用途

昨首場公聽會所有申述者均一面倒反對新修訂（見表）。郭永亮首先發言，稱即使康文署接收舊場後，球會由9月開始，一直義務維護有關場地的草坪等，且費用昂貴，月花約6位數字。他續稱上月極端天氣反映球會百年來打造球場的心血，暴風下舊場亦只有4棵樹（非古樹）被吹塌，證明場內大部分樹木根深柢固。

此外，郭稱香港高球選手許龍一於亞運奪金，令港人感到振奮和驕傲，認為在港府對高球發展的支持薄弱下，能獲佳績屬奇蹟，呼籲政府保留舊場作高球場用途。他續稱，暴雨當日收到康文署通知，期望球會協助處理7號洞及水松的水浸情况。

郭批港府支持弱 許龍一奪金奇蹟

城規會委員徐詠璇問及明年高球場將舉辦賽事，康文署及哥球會如何處理；同時質疑康文署有否足夠經驗管理高球場，擔心草地至明年會否變得不適合舉辦高球活動。規劃署代表回應，根據康文署資料，目前未獲悉哥球會及署方的合作安排；又稱9月出現「500年一遇」的暴雨，康文署「找人幫手屬好自然現象」；至於長遠合作安排，則未接獲康文署通知。

城規會主席、發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲引述特首李家超昨早出席行會前的發言，祝賀港隊高爾夫球手許龍一在亞運男子高球項目取得好成績，認為不論城規會最終決定如何，政府也承諾將收回的部分土地借給賽事主辦方，也會為賽事主辦單位提供協助，確保賽事能在高球場舉行，不論是新場或舊場。

城規會明日及周五繼續召開公聽會，聽取申述後決定。何珮玲預計城規會本月下旬舉辦閉門會議商討，並於11月底法定限期屆滿前，把草圖呈交特首會同行會核准。

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