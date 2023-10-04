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夜繽紛吸10萬人 灣仔次輪至重陽假 區會主席稱不宜長辦 李家超：唔做肯定係零

【明報專訊】中秋及國慶長假期結束，特首李家超昨表示，十一黃金周首3日吸引46萬人次內地旅客來港，國慶煙花吸引43萬人在維港兩岸觀賞，遠多於過往平均的20多萬人。他又稱「夜繽紛」活動初步估計已約有10萬人次到場，商場生意亦升兩至三成。灣仔「海濱藝遊坊」昨公布未來3個周末舉行第二階段夜市，包括10月23日重陽節，依舊設有音樂及舞蹈等表演，不設無人機表演。

李指符預期 商場生意增兩三成

據發展局網站顯示，第二階段「海濱藝遊坊」開放時間與首階段相同，下午3時至凌晨零時開放場地；美食區晚上6至11時開放，連同堅尼地城及觀塘夜市，直至11月19日，每個周末均有夜市舉行。

特首李家超昨出席行會前見記者，對於中秋國慶假期港人出境比旅客入境多，他稱港人喜歡旅行，有機會時外遊亦屬正常，但反映香港要加強旅遊競爭力，稱政府有帶頭作用，願持開放態度考慮不同地方做法，業界和商戶亦要共同「諗多啲橋」增強本港吸引力。

灣仔區議會主席黃宏泰昨在港台《千禧年代》表示，區議會在十多年前曾討論海濱發展，當時期望以休閒為主，不宜長期舉辦夜市，只適合在大時大節期間舉行。他說，內地其他城市的夜市比香港更價廉物美，遊客到海濱是為了觀賞兩岸維港夜景，而非攤檔小食。

黃：賣魚蛋豬皮賺不到多少 人口老化 勿冀夜市扭形勢

黃又指「賣魚蛋豬皮賺不到多少錢」，單靠海濱夜市振興本港經濟非「好算盤」。他認為目前本港人口老化，當局推出政策時應考慮本港的人口結構，不能期望搞夜市便能扭轉經濟形勢。

李家超昨亦回應稱「夜繽紛」活動將延續，又說理解有不同意見，相信「夜繽紛」活動未來會加入新內容和元素。他強調「夜繽紛」對夜間經濟活動有提振作用，目前已達預期效果；又稱市民反應屬政府考慮指標，舉例說在「夜繽紛」下，商場生意升兩至三成，市民參與時氣氛熱烈，若「唔做（夜繽紛）肯定係零」。

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