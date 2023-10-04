高鐵復預售 下周三增5站駁江門

根據最新行車時間表，新線每日早上10時18分在西九龍站開出，途經深圳北、虎門、廣州南、江門、開平南、陽江、茂名，全程4個多小時，下午2時36分抵終站湛江西。湛江西返港列車下午3時45分開出，晚上7時58分抵港。翻查資料，以江門為例，如在旺角坐直通巴前往，成人票130元，車程4小時；乘高鐵往江門站需約2小時，車票貴1倍，最便宜的二等座需297元。

車程長一倍 直通巴嘆輸蝕

實政圓桌立法會議員田北辰形容新線「幾抵」，料會受歡迎，直通巴需提升「點對點」服務保競爭力。「永東直巴」副總經理蔡順基表示，江門是繼佛山和番禺外第二受歡迎路線，承認直巴車程長「輸蝕」，形容對高鐵加班及擴展網絡只能「螳臂當車」，整體客量或減半，未來或會開拓高鐵站以外城市路線。

廣州東返港尾班車延至晚上8時許

港鐵昨稱，下周三起往來廣州東列車每日增至20班，南行返港尾班車由現時下午6時45分延至晚上8時18分，每日往來福田亦會增6班至184班，整體往來大灣區列車因而增至每日188班。田北辰自言通關後「每周打電話畀港鐵」爭取延遲廣州東尾班車，他昨稱現時「勉強收貨」，但冀可再延遲，回復以往城際直通車的8時40分，「唔使食飯食一半趕車」。

另外，因應貴廣專線下周三會加速，沿線9站（成都東、樂山、宜賓西、貴陽東、重慶西、遵義、昆明南、貴陽北及桂林西）車程縮短約1至1.5小時，港鐵調整票價，往各站平均加價約一成至一成半。

港鐵本月18日下午2至6時將舉行「高鐵開通5周年」抽獎，港鐵App 「MTR Mobile」登記用戶可參加，2萬份獎品總值逾240萬元，包括500個5元高鐵雙人兩天團、1萬張10元高鐵車票等；本月13日至12月中，8間本地旅行社將提供多個團費249元的2至7天高鐵旅行團。