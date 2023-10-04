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港聞

港聞二

下一站……博物館 服務47年喬沛德號今展出 車長憶新年爭車北上潮

【明報專訊】服務本港47年、前年退役的60號柴油電動機車「喬沛德號」，今日起於香港鐵路博物館展出，公眾可免費參觀。1983年入職的喬沛德號前車長高德添憶述，當年駕車「有苦有樂」，早期機車無安裝冷暖氣，車內可達45℃，靠小風扇消暑，又稱曾在-2℃下工作，只能在車頭不停來回行走「取暖」。機車早年曾載客，高說小孩上落車時會打招呼，令他有滿足感。前車長張信泉對機車可在博物館展出感高興，冀「留得一列得一列」，讓市民多關注鐵路歷史。

喬沛德號是九廣鐵路最後一批引入香港的柴油電動機車之一，由美國通用汽車公司製造，1974年開始投入服務，直至1983年九鐵全面電氣化後退出載客服務，但仍用作牽引貨卡和工程車。2010年鐵路貨運結束後，喬沛德號專注牽引工程車，直至2021年退役，港鐵今年將之移交鐵路博物館永久收藏及展出，由康文署文物修復辦事處協助監督修復工作。

修復兩月 車身配色大挑戰

文物修復辦事處館長（立體文物）謝志遠指出，修復喬沛德號最大挑戰是為車身配對顏色，由於機車有紅、黃、藍等顏色，團隊最初根據港鐵記錄配色，但有一定色差，尤其是藍色油漆，最終在機車內部不見光位置取得色塊配色。謝說，復修去年9月完成，歷時兩個月，市民參觀時不妨輕觸車身，「嗅一吓油漆味」。

高德添憶述，有一年過年時駕駛機車到上水載客，不少乘客趕往關口過境，車廂已擠滿乘客，不少人跳上車頭強行上車，最終需由站長及警察勸喻離開才能繼續行駛。張信泉形容當年機車運送牲口時「神憎鬼厭」，由於機車需運牲口至何文田，發出聲響及牲口氣味令人難受，直至2000年上水屠房落成後情况才改善。

今年是舊大埔墟火車站建成110周年，博物館今日起亦開放「築載人物情——舊大埔墟火車站110周年」展覽，市民可透過歷史圖片了解火車站演變及與大埔社區的關係。

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