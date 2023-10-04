控煙諮詢 1.5萬人聯署撐擴禁煙區禁邊行邊吸

委員會亦收到逾2.8萬份來自不同中小學及幼稚園的支持簽名及畫作，為無煙香港願景發聲。

諮詢期收4.8萬人回應

委員會主席湯修齊表示，政府已定下2025年將吸煙率降至7.8%的目標，現距離目標時限一年多，形容是刻不容緩，相信公眾諮詢完結後，政府會盡快分析意見並回應，適時推出強而有力措施。

委員會期望在今次公眾諮詢後，政府能考慮推行當中倡議，例如大幅增加煙草稅至世衛建議的75%，並持續每年按通脹調整，同時禁止在煙草產品加入任何味道和添加劑、實施全煙害警示包裝、禁止邊行走邊吸煙等。

醫衛局日前回覆本報稱，在控煙策略諮詢期收到逾萬份網上問卷回覆，亦收到紙本問卷回覆，以及不同團體、機構或人提交的意見書或聯署；同時以隨機抽樣方式做電話訪問，並以聚焦小組研究，深入了解民意。

醫衛局稱感謝市民踴躍發表意見，正分析蒐集到的意見，會適時交代諮詢結果和下一步控煙工作。