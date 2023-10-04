鄧炳強：制服團隊「活躍會員」增25% 黎棟國：定義「一年參與兩個活動」標準太低

鄧：參與兩活動亦能接收防罪

立法會昨舉行保安事務委員會會議。鄧炳強稱，去年6個紀律部隊青少年制服團隊的「活躍會員」由前年4500多人升至5700多人，增加25%，較去年《施政報告》提出增加5%的KPI為高。他說，團隊整體會員人數由2018年起一直上升，惟少年警訊人數則「有個上落喺度」，但活躍會員都有上升。翻查今年中鄧炳強書面答覆立法會議員質詢，少年警訊人數由2020年約17.6萬下跌至去年約16.1萬，截至今年8月則約16萬。

對於黎棟國質疑「活躍會員」定義標準太低，鄧解釋就算會員參與少於兩個活動，都可接收防罪滅罪等資訊；而包括內地交流團等競爭較激烈，須平衡眾多活躍會員參與機會。

原屬民青局改歸保安局

航空青年團獲舊校舍做總部

鄧稱由2024/25財政年度起，保安局將從民政及青年事務局接手航空青年團政策工作，並由飛行服務隊資助及支援訓練；局方過去一年聯同其他部門，協助該團申請灣仔前番禺會所華仁小學舊址作新總部及訓練中心，於8月獲地政總署批出短期租約，即將展開維修及翻新，爭取明年內啟用。

議員憂難接觸「軟對抗」青年

經民聯陸瀚民認為，現時制服團隊招收政策猶如「姜太公釣魚」，參與者心甘情願去服務，但相信未能接觸「一些隱蔽、軟對抗思想的人」。鄧說現時主要透過學校或社區組織招募，承認未必接觸到較隱蔽的青年，關愛隊日後會主動家訪，若發現隱蔽青年，可鼓勵其加入制服團隊。至於會否要求所有學生參與，他認為學生有不同興趣，未必每人都有興趣穿制服。

選委界議員周文港關注制服團隊每年開支，「不是關心用得太多，而是關心用得太少」。黎棟國建議向財政司爭取撥款並由保安局統籌，料有助提升成效。鄧稱「撥款當然是愈多愈好」，惟須考量政府財政，目前未有團隊出現很大財政困難。鄧說制服團隊工作由現時紀律部隊的人手及義工負責，部分資源從公共關係或推廣方面撥款，故難以劃分特定支出，另部分到內地探訪的活動亦由社會人士贊助。