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港聞

港聞二

聽障青年襲警罪脫 獲部分訟費

【明報專訊】有聽障的22歲男生被指於在2019年9月一次遊行中，搶去時任高級警司的胡椒噴劑及致他受傷，被裁定襲警罪成判入更生中心。他前年在高等法院上訴得直，經重審後被判罪名不成立。案件昨在觀塘裁判法院開庭處理訟費事宜，裁判官裁定被告只能在部分審訊程序中獲賠訟費，以及由於金額超出裁判法院權限，故若雙方未就金額達成共識，將交由訟費聆案官處理。

被告羅鎮傑所涉控罪發生於2019年9月15日，他被指在港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊前高級警司區永樑。

申終止聆訊所涉訟費未獲批

高院於2021年下令該案發還重審，辯方於開審前提出兩項爭議，包括指控方逾時重提檢控，以及申請終止聆訊，但被駁回；今年5月該案正式開審，裁判官最終裁定警方當日為被告所錄口供非公平地錄取，且對控方案情有保留，判被告罪脫。

控辯雙方昨日就訟費申請陳辭，裁判官將整項訟費分拆成3部分，即正審及開審前兩項爭議。控方就正審訟費之理據是被告自招嫌疑；辯方則指，法庭早已裁定被告不太可能作出相關招認。至於有關申請終止聆訊所涉訟費，辯方指法庭很短時間已完成相關爭議，惟控方認為事前準備亦涉人力物力。最終裁判官僅就正審及控方逾時重提檢控的爭議批准辯方訟費。

【案件編號：ESCC 2106/22】

（反修例風暴）

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