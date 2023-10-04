聽障青年襲警罪脫 獲部分訟費

被告羅鎮傑所涉控罪發生於2019年9月15日，他被指在港鐵銅鑼灣站C出口外，襲擊前高級警司區永樑。

申終止聆訊所涉訟費未獲批

高院於2021年下令該案發還重審，辯方於開審前提出兩項爭議，包括指控方逾時重提檢控，以及申請終止聆訊，但被駁回；今年5月該案正式開審，裁判官最終裁定警方當日為被告所錄口供非公平地錄取，且對控方案情有保留，判被告罪脫。

控辯雙方昨日就訟費申請陳辭，裁判官將整項訟費分拆成3部分，即正審及開審前兩項爭議。控方就正審訟費之理據是被告自招嫌疑；辯方則指，法庭早已裁定被告不太可能作出相關招認。至於有關申請終止聆訊所涉訟費，辯方指法庭很短時間已完成相關爭議，惟控方認為事前準備亦涉人力物力。最終裁判官僅就正審及控方逾時重提檢控的爭議批准辯方訟費。

【案件編號：ESCC 2106/22】

（反修例風暴）